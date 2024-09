Ciolacu: „Ce are USR cu dreapta, nu ştiu, ce are PNL cu dreapta, nu ştiu”. Alianța PSD cu AUR, exclusă

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, joi, că și-ar dori ca actuala coaliție cu PNL să continue, apreciind ca „poveste depășită” alcătuirea unor coaliții de dreapta sau de stânga. Totodată, Ciolacu s-a întrebat ce legătură au USR și PNL cu dreapta.

„Ce are USR cu dreapta, nu ştiu, ce are PNL cu dreapta, nu ştiu”

„Nu vă ascund că mi-aş dori să continui cu actualii parteneri de guvernare. Contracandidatul meu cred că face prea multe calcule cu consilierii şi ascultă prea multe păreri, în loc să spună ceea ce gândeşte şi ceea ce simte. Şi ceea ce e bine pentru România”, a declarat Ciolacu într-un interviu pentru HotNews.

Liderul social-democraților s-a întrebat însă ce legătură au USR și PNL cu dreapta, în condițiile în care românii au votat deja pentru coaliția PSD-PNL. „În funcţie de scorul electoral, se vor creiona viitoarele majorităţi. Ce constat: au rămas prizonieri propriului cerc şi propriilor consultanţi; nu ies din el. Când sapi un şanţ, normal că stai cu capul în jos, uiţi să scoţi capul, să vezi că între timp lucrurile se mişcă în jurul tău şi s-ar putea să termini şanţul şi să nu fie folositor… Unim dreapta… Ce are USR cu dreapta, nu ştiu. Ce are PNL cu dreapta, nu ştiu. Eu nu am făcut acordul nici cu Pro România, cu unirea stângii… Sunt poveşti depăşite”, a spus Marcel Ciolacu.

„Oamenii aşteaptă politici publice, oamenii aşteaptă politicieni sinceri şi o perspectivă. După ce românul ţi-a dat 50% pe o listă comună PSD-PNL, tu vii şi le spui românilor că sunt proşti? ‘Voi sunteţi proşti, că noi suntem deştepţi, fiindcă noi trebuie să unim dreapta’. Tocmai românii ne-au dat cel mai important semnal. Avem 50% pe o listă PSD-PNL. Eu nu pot acum să vorbesc împotriva românilor. Eu pot să constat ce au zis românii şi o să constat ce vor zice românii pe data de 1 decembrie”, a continuat el.

AUR are „comportament de dealer de case şi agent imobiliar”

Președintele a mai declarat că nu va exista nici o alianță a social-democraților cu AUR, partidul condus de , pentru că, în opinia sa, nu este un partid politic ci unul populist, mai nou cu atitudini de „agent imobiliar”.

„PSD nu va face nicio alianţă cu AUR, sub nicio formă. Nu e un partid politic. E un partid populist, cu tendinţe clare extremiste, se vede; cu un comportament de dealer de case şi agent imobiliar. Părerea mea e că lucrurile sunt foarte serioase când vorbeşti de o guvernare”, a spus Ciolacu.

„Greu să cred că va exista o majoritate fără PSD”

În opinia premierului, PSD va fi pe locul întâi la alegerile parlamentare din deccembrie, fără însă a avea majoritatea. Ciolacu a precizat din nou că dorește ca postul de prim-ministru să fie din partea altui partid politic, dacă va câștiga alegerile prezidențiale. Puterea, a explicat Ciolacu, trebuie împărțită pentru că așa este „sănătos pentru România”. Ţara are „nevoie de patru ani de construcţii”, a spus el.

„PSD va fi pe primul loc. Nu va câştiga alegerile. Ca să câştigi alegerile, trebuie să ai 50%+1. Dar se va situa primul partid din România, ca şi scor electoral. Foarte greu să cred că va exista o majoritate fără PSD. Ar trebui să uneşti toate partidele aşa-zise de dreapta şi cu AUR, şi cu tot, ca să poţi să izolezi PSD. Mi s-ar părea şi o greşeală de fond, nu de formă”, a declarat Ciolacu.

În legătură cu viitorul președinte al PSD, dacă va ajunge la Cotroceni, Marcel Ciolacu a spus că o decizie în acest sens o vor lua membri partidului. „Toţi foştii preşedinţi ai PSD au vrut să lase moştenitori. Ştiţi la câţi le-a ieşit? La niciunul. Am încredere în colegii mei că ştiu ei mai bine ce trebuie să facă. (…) Toţi foştii preşedinţi – că erau liberi sau neliberi – au încercat să lase un moştenitor la partid. E o prostie. Colegii mei au capacitatea să îşi ia singuri deciziile”, a spus el.

„De zece ori pe zi mă enervează Grindeanu”

Marcel Ciolacu a precizat că, în cadrul partidului, nu și-a ales „yesmeni”, Mihai Tudose și Sorin Grindeanu fiindu-i prieteni dar și critici. „De zeci de ori pe zi mă enervează Grindeanu. Şi eu îl enervez pe el. Cu Tudose e şi mai complicat. Eu nu mi-am ales oamenii din jurul meu ca să fie nişte yesmeni. Şi cred că a fost unul dintre marile secrete ale mele: de a avea capacitatea să fiu normal şi de a fi contrazis cu argumente de către colegii mei. Şi mă bucur că sunt aşa. Normal că mai facem şi glume, normal că spunem anumite adevăruri prin glume, dar suntem vii”, a mai declarat liderul PSD.