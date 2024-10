Ciolacu cere desecretizarea cheltuielilor RAPPS la vila din Aviatorilor. „Românii au dreptul să știe dacă a fost repartizată președintelui Iohannis”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, joi, că a cerut să fie desecretizate cheltuielile făcute de RAPPS la renovarea vilei din Aviatorilor 86. „Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo”, a precizat Ciolacu.

Ciolacu: Românii să afle cheltuielile și dacă e pentru Iohannis

Marcel Ciolacu, și candidat la din noiembrie, a anunțat, joi, că a cerut la secretariatul general al Guvernului ca cheltuielile făcute de RAPPS la vila din bulevardul Aviaatorilor numărul 86 să fie desecretizate. Contribuabilii, a afirmat liderul social-democrat, au dreptul să fie informați despre aceste cheltuieli și, a mai spus el, dacă acest imobil a fost repartizat președintelui Klaus Iohannis, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

„Așa cum am promis aseară, i-am cerut în această dimineață secretarului general al Guvernului să declanșeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RAPPS la Vila din Aviatorilor numărul 86. Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință.De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa .

Șeful statului: „Eu nu am solicitat o locuință”

În legătură cu această vilă de protocol, despre care s-a spus că este pregătită pentru șeful statului, după ce i se încheie mandatul, Klaus Iohannis a precizat anterior că nu a solicitat-o și că subiectul îi pare o temă electorală.

„Am observat că există o preocupare așa intensă. Dar este o preocupare legată de alegeri. Este o preocupare electorală a unora. Nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema, pentru mine, este una despre care citesc în gazetă”, a declarat Iohannis.

Tot joi, Marcel Ciolacu a precizat, în legătură cu desecretizarea cheltuielilor pentru acea vilă: ”Cred că costurile o să vină foarte rapid şi vedem care este traseul corect şi legal pentru a vedea destinaţia acelei clădiri”.

”Momentan, am cerut în şedinţa de guvernă de astăzi, de dimineaţă. Aştept de la secretarul general şi, pe urmă, cum e firesc, ministrul justiţiei să ne spună dacă este ceva”, a mai spus liderul PSD. O anchetă de presă a susținea că RAPPS renovează cu șapte milioane de euro vila din Aviatorilor, și că face acest lucru cu lipsă de transparență.