Ciolacu, despre amenințarea dronelor rusești. „Va fi doborâtă imediat, cu lege, fără lege, nu se joacă nimeni”

Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri, despre recentul incident în care a fost implicată o dronă rusească care a pătruns în spațiul aerian al României, dând asigurări cetățenilor să nu-și facă griji pentru că, dacă ar fi putut lovi o țintă, „ar fi fost doborâtă imediat cu protocol, cu lege, fără lege”.

„Va fi doborâtă de îndată”

Marcel Ciolacu a dat, miercuri, asigurări românilor, că nu trebuie să fie îngrijorați de evenimentul recent în care a fost implicată o dronă din Rusia care a intrat în spațiul aerian al României, în condițiile în care, tot miercuri, parlamentarii au dezbătut această situație, pe fondul legislației privind capacitatea de reacție a țării.

„E o întreagă discuţie. Dacă dobori dronele de pe teritoriul României, dar ele sunt pe teritoriul Ucrainei. Dacă acele drone lovesc ţinte pe teritoriul… Deci e o discuţie…haideţi să o luăm, mult mai serioasă. Eu ce vă spun cu certitudine, dacă vreo dronă intră pe teritoriul României, este identificată şi ea este trimisă să lovească o ţintă pe teritoriul României va fi doborâtă de îndată. Şi ultima oară s-a întâmplat”, a declarat Marcel Ciolacu întrebat tocmai dacă există o legislație pentru contracararea dronelor care vin dinspre teritoriul rusesc, pe fondul atacurilor asupra Ucrainei.

„Nu se joacă nimeni”

Marcel Ciolacu a fost solicitat să comenteze și situația de săptămâna trecută, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de două avioane de luptă , după cum a informat MApN.

„Şi-am ridicat F-16 şi am monitorizat toată traiectoria ei pe teritoriul României cum de altfel au făcut-o şi alte state. Ştiţi că avem poliţie aeriană internaţională. Nu vă faceţi griji că acea dronă ar fi putut lovi vreo ţintă pe teritoriul României. Ar fi fost doborâtă imediat cu protocol, cu lege, fără lege. Nu se joacă nimeni”, a spus președintele PSD.

Completarea legislației privind dronele

Comisia de Apărare din Senat a discutat cu reprezentanții despre completarea legislației în privința contracarării dronelor care ajung în spațiul aerian al României. Președinta Comisiei, Nicoleta Pauliuc, a declarat, după aceste discuții: „Azi, în cadrul Comisiei de Apărare, am avut invitați reprezentanți ai Ministerului Apărării, am început o discuție despre completarea legislației cu privire la capacitatea de a reacție la pătrunderea în spațiul aerian a unor drone ostile sau neavizate”.

„Cu toții am fost de acord că pătrunderea în spațiul aerian pe o distanță de circa 40 de km, pe o perioadă de 40 minute, a unei drone rusești poate fi considerată o vulnerabilitate, în contextul lipsei unei legislații care să vorbească despre reguli de angajare actuale. Am discutat despre urgența adoptării unor proiecte de legi care să le permită celor de la Ministerul Apărării să-și îndeplinească misiunile. În acest fel, am vorbit despre necesitatea ca Ministerul Apărării, prin Guvern, să vină în Parlament într-o procedură de urgență”, a mai spus Pauliuc.