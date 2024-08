Ciolacu, despre candidatura la prezidențiale. „Am stabilit cu colegii, nu vorbim nici un secret de stat”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a afirmat, vineri, după ședința Consiliului Politic Național al partidului, că a stabilit că colegii de partid nu vor afla despre o eventuală candidatură a sa la prezidențiale de pe rețelele sociale sau de la televizor.

„Nu o vor afla nici pe Facebook, nici la televizor”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit despre o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidențiale din noiembrie, după ședința Consiliului Politic Național al social-democraților. Astfel, Ciolacu a precizat că anunțul despre o decizie de a se înscrie în cursa pentru nu va fi aflat de colegii lui de pe Facebook sau de la televizor. Marcel Ciolacu a precizat că va avea discuții în legătură cu acest subiect cu președinții filialelor județene ale PSD.

„Am stabilit cu colegii mei că o eventuală decizie a mea de a candida nu o vor afla nici pe Facebook, nici la televizor. În primul rând va fi discutată în interiorul partidului. Şi am stabilit cu ei că în acest weekend voi discuta cu fiecare în parte la telefon, pentru că nu vorbim nici un secret de stat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Discuții cu președinții filialelor

Președintele PSD a subliniat că este necesar să afle părerile colegilor din partid despre o eventuală candidatură la prezidențiale, de aceea are „datoria” să discute cu liderii din teritoriu, pentru a le afla opiniile. „De aceea îi sun. Am această datorie de a avea discuţia pentru că sunt preşedintele Partidului Social Democrat şi am anunţat că voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat. (…) Voi stabili cu colegii. Lăsaţi-mă întâi să stau de vorbă cu fiecare coleg în parte”, a spus Ciolacu.

Romașcanu: „Un anunț cel mai târziu la 22 august”

La rândul lui, purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul , a precizat că, în legătură cu o eventuală cadidatură a lui Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale, acesta va discuta întâi cu fiecare președinte de filială al partidului. „Domnul Marcel Ciolacu a spus că nu va face un asemenea anunț până nu va discuta cu fiecare președinte de filială în parte. În general și cel puțin de când dumnealui este președintele partidului, toate deciziile s-au luat în cadrul partidului. În perioada imediat următoare se va lua contact telefonic sau direct cu toți președinții de filiale județene, urmând ca apoi, în funcție de discuțiile respective pe candidatura eventuală a dumnealui, pe lista de conducere cu care se va prezenta la congres, să apară și anunțul dumnealui”, a declarat Lucian Romașcanu pentru .

Purtătorul de cuvânt al a mai spus că Ciolacu ar putea face acest anunț cel mai târziu la 22 august. „Cel mai târziu pe 22. Probabil că va fi un anunț și mai devreme, în funcție de când se vor desfășura consultările cu colegii noștri”.

a fost întrebat și dacă s-a discutat și despre posibilitatea unui candidat independent care să fie susținut de social-democrați. „Este deschisă ușa, dar mi-e greu să cred că va veni cineva dacă până în acest moment nu a venit”, a răspuns Romașcanu, care a comentat și situația de la PSD Buzău, filială pe care o conduce: „N-a venit nimeni indepedent pe la noi pe acolo. Noi am transmis deja o rezoluție de susținere a domnului Ciolacu în poziția de președinte al Partidului Social Democrat”, a spus senatorul.