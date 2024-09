Ciolacu, despre comisarul european. „E tentant un portofoliu pe social mărit, dar și unul cu atribuţii in interiorul Comisiei”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, referitor la comisarul european din partea României și portofoliul acestuia că „negocierile continuă”, după ce șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că amână prezentarea noilor comisari europeni.

Ciolacu: „Continuăm negocierile”

Marcel Ciolacu s-a referit, miercuri, la anunțul președintei Comisiei Europene, , întrebat de stadiul negocierilor privind comisarul european din partea României, în condițiile reportării nominalizărilor.

„S-a amânat o săptămână din cauza Slovaciei (de fapt a Sloveniei, n.r.) Am vorbit cu preşedinta Comisiei Europene, continuăm negocierile. Suntem în zona să vedem ori luăm cu două direcţii generale… E foarte importantă osatura fiecărui portofoliu. Cu adevărat, e tentant un portofoliu pe social mărit, cu locuinţe sociale, cu două direcţii generale în interiorul Comisiei, unde acel comisar e decident. Este foarte tentant şi un comisar care are atribuţii in interiorul Comisiei. Vom cântări aceste lucruri. Preşedinta Comisiei a spus că îmi trimite toate informaţiile, fiindcă este şi un proces de negociere în interiorul Comisiei”, a declarat Marcel Ciolacu.

Care potrtofoliu?

După ce a declarat că îl susține pentru postul de comisar din partea României pe Victor Negrescu, Ciolacu a revenit, după ce Ursula von der Leyen a cerut o femeie pentru acest post, spunând că propunerea este acum Roxana Mînzatu. Despre care , într-o compilație de predicții, afirma că ea va primi portofoliul „muncă, drepturi sociale și locuințe”, propus de socialiștii europeni. Anterior, Marcel Ciolacu declara că așteptă „un portofoliul economic important” pentru România

Ursula von der Leyen (conservatorii) a amânat până săptămâna viitoare prezentarea noii sale echipe de comisari, așteptată miercuri, și a domeniilor politice pe care aceștia le vor conduce.

Președinta Comisiei Europene urma să se întâlnească miercuri cu președinții grupurilor politice ale Parlamentului European pentru a discuta progresele înregistrate în alcătuirea echipei sale de 26 de comisari europeni, care vor conduce activitatea puternicului executiv al UE pentru următorii cinci ani.

Prezentarea comisarilor, așteptată săptămâna viitoare

Întîrzierea se datorează parțial unei schimbări de ultim moment din partea Sloveniei, care a numit-o pe fostul diplomat Marta Kos. Schimbarea a fost anunțată luni de guvernul de la Ljubljana, dar nu a fost încă ratificată de parlamentul sloven.

Măsura vine după ce Ursula von der Leyen a făcut presiuni asupra câtorva guverne ale UE pentru a înlocui numirile bărbaților cu femei, ca parte a eforturilor sale de a asigura paritatea de gen în noua sa echipă. Se așteaptă ca Ursula von der Leyen să își prezinte echipa și rolurile acesteia în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg de săptămâna viitoare.