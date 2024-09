Ciolacu, despre competiția la prezidențiale. „Am ajuns la vorbele lui Belmondo, intru în competiţie cu cei urâţi, sunt cel mai frumos dintre urâți”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a făcut o comparație, marți seara, cu rivalii săi la alegerile prezidențiale, spunând că ar fi „cel mai frumos dintre urâţi”, citându-l astfel pe regretatul star al cinematografiei franceze, Jean Paul Belmondo.

„Eu intru în competiție cu cei urâți”

Marcel Ciolacu, președintele , s-a folosit, marți, de cuvintele fostului mare actor francez Jean Paul Belmondo pentru a se descrie în competiția pentru alegerile prezidențiale, față de contracandidații săi.

„După toată analiza mea – sper să nu râdeţi – am ajuns parcă la vorbele lui Belmondo. A zis: ‘Eu nu intru în competiţie cu cei mai frumoşi, fiindcă aş fi cel mai urât dintre frumoşi. Eu intru în competiţie cu cei urâţi. Şi cu adevărat în acea competiţie sunt cel mai frumos dintre urâţi’. (…) Sunt din PSD, de la 20 şi ceva de ani. Ştiu toate poveştile şi toate deciziile pe care le-a luat Mircea Geoană. Am văzut ce decizii a luat Nicolae Ciucă. Am văzut anvergura doamnei Lasconi. Da, consider că în acest moment candidez foarte bine la a fi cel mai frumos dintre urâţi”, a declarat Marcel Ciolacu la .

„Ce nu îmi place la Mircea Geoană este ipocrizia”

Președintele PSD a mai spus că este „ipocrit”, câtă vreme spune că intră în cursa prezidențială ca independent, câtă vreme, spune el, cariera sa politică se datorează social-democraților și și-a făcut campanie „cu sigla NATO în spate”. Geoană a anunțat recent că demsionează din funcția pe care încă o deține, cea de adjunct al secretarului general al Alianței, .

„Ce nu îmi place la Mircea Geoană este ipocrizia. Tot ce a realizat în toată viaţa dânsului s-a datorat apartenenţei la un partid, la un sistem, la o familie din care se trăgea. Nu poţi să vii să spui: ‘M-am pus singur la NATO’. Nu, Mircea Geoană a fost pus la NATO de primul ministru şi de preşedintele României şi de statul român”, a spus Ciolacu.

„Independent de ce? Independent de cine?”

„Nu poţi să vii să spui: ‘Eu sunt independent’. Independent de ce? Independent de cine? Ai folosit pentru cariera ta sigla PSD şi ai candidat sub sigla PSD, aşa ai ajuns la Senat preşedinte. Ai avut un salt din Ministerul de Externe. Nici acolo nu a fost întâmplător; dacă doreşte, putem intra în detalii. Ai ajuns la NATO, pe urmă toată campania pe care ţi-ai făcut-o ai făcut-o cu sigla NATO. Şi acum vii şi spui: ‘Eu sunt independent’”, a criticat liderul social-democraților.

„Nici o jignire la adresa mea din partea PNL nu le va aduce nici un vot”

În altă ordine de idei, președintele PSD a vorbit despre atacurile reciproce între PSD și PNL, spunând că acestea nu ar aduce nimănui voturi în plus, fiind vorba de bazine electorale diferite. În plus, a spus Ciolacu, ar trebui prezentate și realizările comune ale celor două partide.

„Eu cred că abordarea e greşită, pentru că, împreună cu Nicolae Ciucă, această coaliţie, această guvernare a dus România, în trei ani de zile, în momentele cele mai complicate, în momentele cu cele mai mari provocări. Cred că greşim: şi eu, şi Nicolae Ciucă, şi cei din PSD şi cei din PNL. În acest moment, foarte mulţi din PNL atacă PSD, fiindcă e un lucru tradiţional, fiindcă adversarii tradiţionali erau PSD şi PNL”, a explicat premierul.

„Vor distruge toată munca de trei ani”

„Nu le va aduce niciun vot. Nici o jignire la adresa mea din partea PNL nu le va aduce niciun vot, nicio mobilizare de electorat. (…) PSD-ul atacând PNL-ul şi pe Nicolae Ciucă nu le va aduce niciun vot, fiindcă bazinele electorale sunt total diferite. Dimpotrivă, vor distruge toată munca de trei ani. Şi a fost o muncă foarte aplicată, de a depăşi, cu România împreună, un moment foarte complicat: fonduri europene, reforme, criza energetică, scăderea nivelului de trai”, a mai declarat Marcel Ciolacu.