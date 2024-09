Ciolacu despre localitățile sinistrate. „Cu natura nu poți să te pui, cantitatea apei a fost de aproape trei ori mai mare ca în 2013”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că Guvernul s-ar putea reuni, luni, în ședință, pentru a se stabili noi măsuri în urma inundațiilor din weekend. Întrebat de ce nu au fost luate măsuri de prevenție în localitățile afectate, unde au mai fost inundații, Ciolacu a răspuns: „Cu natura nu te pui”.

„Este posibil să facem astăzi şedinţă de Guvern”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că Guvernul s-ar putea reuni, luni, în ședință, pentru a fi aprobate noi măsuri în ajutorul persoanelor afectate de inundațiile grave din weekend.

Președintele PSD a făcut aceste declarații înainte de a se întâlni cu ambasadorii țărilor membre UE în cadrul unui dejun de lucru oferit de Zakonyi Botond, ambasadorul maghiar la București, fiind țara care deține la ora actuală președinția rotativă a Uniunii Europene.

„Am discutat cu vicepremierul înainte de a avea întâlnirea cu ambasadorii ţărilor membre ale UE pentru a veni rapid cu anumite ajutoare care exced Rezervelor Statului, este posibil să facem astăzi şedinţă de Guvern”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a subliniat că în zonele sinistrate intervin pompierii și armata și că urmează să fie aprobate și ajutoare financiare. „Oricum este o dislocare şi din partea pompierilor şi din partea Armatei, sunt 15 judeţe mobilizate pe zonă. Este o coordonare unică. Cu domnul vicepremier Predoiu am mai avut discuţii şi azi noapte şi astăzi de dimineaţă. O să ne implicăm. (…) În primul rând să facem curăţenie, să vedem ce nu se mai poate recupera şi acolo o să intervenim”, a spus Ciolacu.

„Dumnezeu a ținut cu noi”

Premierul a mai spus că, potrivit prognozelor meteo, vremea intră în normalitate și astfel se poate interveni mai eficient în sprijinul localităților afectate.

„În primul rând, să nu mai plouă şi prognozele arată că, din acest moment, intrăm într-o normalitate. Azi noapte am avut o monitorizare din oră în oră şi nu numai în zona Galaţi şi în zona Iaşi. În zona Iaşi am anticipat, făcusem centre de logistică, anticipând eventuale probleme în zonă, Vaslui, Botoşani, dar, de această dată, Dumnezeu a ţinut cu noi”, a mai declarat Ciolacu.

„Cu natura nu poți să te pui”

Marcel Ciolacu a fost întrebat și de ce nu au fost luate măsuri de prevenție în localitățile afectate de inundațiile din județul , existând precedente în această zonă.

„În primul rând eu nu am avut nicio informare. În al doilea rând, să ştiţi – cu natura nu poţi să te pui. În acest moment, în schimb, am mutat toţi specialiştii şi de la Iaşi, pentru că ei ţin ca şi organizare administrativă de Iaşi, şi experţii de la Apele Române din Bucureşti, am făcut o solicitare şi către mediul academic, la Universitatea de Construcţii, dacă se pot face anumite investiţii, ca să nu se mai întâmple acest lucru. Faţă de 2013, cantitatea de apă a fost de aproape trei ori mai mare, era foarte greu să poţi gestiona o asemenea furie a naturii”, a spus premierul.