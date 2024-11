Marcel Ciolacu, discurs tranşant despre prezidenţiabilul PNL: „Un vot pentru Nicolae Ciucă înseamnă, de fapt, un al treilea mandat pentru Klaus Iohannis!”

Marcel Ciolacu, președintele PSD și candidat la prezidențiale, a declarat că în cazul unei victorii a contracandidatului său, Nicolae Ciucă, președintele PNL, acest lucru ar însemna practic un al treilea mandat pentru Klaus Iohannis.

Ciolacu, atac la PNL: „Dacă Ciucă ar ajunge președinte, este al treilea mandat al Iohannis”

Marcel Ciolacu, liderul și candidat la din noiembrie, a declarat, sâmbătă, că o victorie la Cotroceni a contracandidatului său, Nicolae Ciucă, președintele PNL, ar echivala cu primirea de către Klaus Iohannis a unui al treilea mandat.

„Dacă Nicolae Ciucă ar ajunge președinte, este al treilea mandat al lui Klaus Iohannis. Ăsta e adevărul! Uitați-vă la traseul politic. Orice vot pentru Ciucă este, de fapt, un vot pentru Iohannis!”, a afirmat Marcel Ciolacu la Prima Tv. Președintele PSD a continuat spunând că Nicolae Ciucă a făcut declarații cel puțin contradictorii atunci când a spus că, fiind în cadrul forțelor armate, nu va intra niciodată în politică.

„N-a declarat Nicolae Ciucă? Că era șeful Armatei… A fost chemat întâi de domnul Iohannis, l-a pus șeful Armatei… Nu a povestit domnul Ciucă că a fost chemat de domnul Iohannis? Era ministru Apărării și a spus ‘da’, merg dar nu mă fac membru PNL și nu sunt, cum a zis, ‘n-o să fac politică niciodată’”, a spus Ciolacu.

„E o logică foarte bună”

Totodată, liderul social-democrat a comentat și o declarație recentă a președintelui PNL potrivit căruia a fost membru al Partidului Comunist Român da că „nu a fost niciodată comunist”.

„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofițer al armatei era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist”, a declarat Ciucă la Antena 3. „Probabil că dl Ciolacu se aștepta să răspund altceva. Eu nu voi minți niciodată, nu sunt ca ei”, a mai spus Ciucă, precizând că a fost membru PCR din anul 1986.

„Cum a fost și aia cu am fost membru al Partidului Comunist Român dar nu sunt comunist. Acuma este membru al Partidului Național Liberal dar nu e liberal. Am înțeles, e o logică foarte bună. Domnul Ciucă normal că acum vrea să arate profesorului uitați, eu vă apăr… Și am intrat în această pantă care nu aduce nimănui nimic”, a mai spus Marcel Ciolacu, în opinia căruia Nicolae Ciucă a fost o creație politică a șefului statului și că-i este dator.