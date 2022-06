Ciolacu, despre plafonarea prețului la carburant: ”Sunt alții mai comuniști decât mine”

Ciolacu e supărat că lumea îl consideră ”comunist” pentru că vrea să ia măsuri care să ajute populația. Franța și SUA ar fi mult mai aproape de doctrina comunistă, dacă s-ar face o paralelă.

Marcel Ciolacu, despre plafonarea prețului la carburant

”Am avut această discuție, am fost acuzat personal că sunt comunist. Am văzut SUA și Franța că sunt mai comuniști decât mine. Unii au voie să fie comuniști, eu nu. SUA și Franța vor plafonare la țiței. Mai mult nu putem interveni.

E important că avem un preț stabil, care nu mai crește, a scăzut. Ținând cont de veniturile românilor, avem al doilea preț din Uniunea Europeană, după Ungaria care au plafonat și raționalizat. La acciză nu mai putem umbla, suntem deja la un minim”, a declarat Marcel Ciolacu.

Efectele compensării cu 50 de bani a unui litru de combustibil ar trebui să se resimtă în viitorul apropiat, a transmis Ciolacu.

”Miercuri avem deja o nouă discuție, dacă a avut sau nu efecte măsura cu 50 de bani. Comunic zilnic aceste probleme cu domnul Ciucă.

Să ieșim din zona de slogan, din zona dacă se scoate taxa unică, care mă iertați, dacă vrem să ne comparăm cu Rusia, rămânem cu această taxă unică”, a completat liderul PSD.

Potrivit informațiilor Antena 3, Guvernul a discutat doar cu , astfel că ”reducerea” de 50 bani nu va fi găsită la toate benzinăriile.

Societatea civilă a ridiculizat compensarea cu 50 de bani a prețului la combustibil, însă premierul Nicolae Ciucă s-a apărat și spune că Guvernul nu își permite mai mult.

Reacțiile lui Ciucă și Ludovic Orban, referitoare la compensarea prețului la carburant

”Nu pot să vin în faţa oamenilor şi să anunţ o măsură pe care nu o putem susţine administrativ. În aceste momente este nevoie de onestitate şi de transparenţă şi să spunem oamenilor adevărul”, a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul insistă asupra faptului că, deși 50 de bani compensare la , în timp acest lucru se va resimți.

”Deducerea se va vedea pe bonul fiscal, fără să fie nevoie de alte artificii birocratice”, a completat Ciucă.

Ludovic Orban, fostul lider PNL, a criticat în termeni foarte duri măsura anunțată de coaliția de guvernare PSD – PNL.

”Timp de 6 luni guvernul nu a mișcat un deget pentru a contracara creșterea Ciolacu și Ciucă ne-au aburit cu tot felul de declarații bombastice dar de făcut nu au făcut absolut nimic. În timpul acesta, toate prețurile și tarifele produselor și serviciilor au explodat.

Inflația din România este dublă față de inflația medie de la nivel european. Puterea de cumpărare a veniturilor românilor s-a redus dramatic. În timpul acesta, guvernul încasează mai mulți bani prin sărăcirea românilor și, colac peste pupăză, mai vrea să și crească taxele sau să introducă taxe noi”, a răbufnit Orban.