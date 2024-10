Ciolacu, despre terenul de gof de la vila de protocol a lui Iohannis. „Nu-mi vine să cred că directorului RAPPS i-a trecut prin cap să-l facă”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit, marți seara, despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis, spunând că ea este una „instituțională”, lucru de care „se mândrește”. Ciolacu a comentat și recentele dezvăluiri potrivit cărora la vila de protocol a șefului statului, de la Neptun, a fost amenajat un teren de golf.

„N-am avut o relaţie sau discuţii politice cu preşedintele”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, care candidează la alegerile prezidențiale din noiembrie, a declarat, marți seară, că relația sa cu șeful statului este una „instituțională” pentru că, spune el, Klaus Iohannis „nu poate ieşi din logica de a ţine cu un partid politic”.

„Relaţia mea cu preşedintele României este una instituţională şi sunt mândru de acest lucru. Şi mi se pare cât se poate de de normal. N-am avut o relaţie sau discuţii politice cu preşedintele Klaus Iohannis. Şi cred că ştiţi foarte bine de ce. (…) Nu poate ieşi din logica de a ţine cu un partid politic. Asta mă deranjează, pentru că, iertaţi-mă, să ştiţi că este şi preşedintele meu şi preşedintele dumneavoastră, indiferent dacă eu l-am votat sau dumneavoastră nu l-aţi votat. Cred că e prea mult. Măcar la sfârşit de mandat trebuie să depăşim acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu la .

„Am ajuns să mă justific pentru o victorie a României”

Președintele a comentat și declarațiile lui Iohannis cu privire la negocierile făcute la Comisia Europeană pentru portofoliul de comisar european în noul Executiv al UE. Aflat la , Klaus Iohannis a spus că Ciolacu trebuie întrebat de ce România nu a obținut un portofoliul economic, după cum spunea acesta din urmă că va obține, și, în schimb, a primit un portofoliul social „care încă trebuie clarificat ce conține”.

„Cum poţi să-mi spui tu, reprezentantul României la Consiliul European, unde de fapt se poartă aceste negocieri, că am negociat eu greşit? Când România nu a avut niciodată un vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene. E o premieră pentru ţara noastră. Mai mult, portofoliul obţinut de doamna Roxana Mînzatu, dacă va trece de toate comisiile de Parlament, are 20% din bugetul Comisiei Europene, vreo 265 de miliarde. (…) O cincime ţine de portofoliul doamnei. Mai mult, eu sunt social-democrat. Portofoliul e unul aplicat, fiindcă negocierile sunt şi între familiile politice. (…) Este stilul meu de a negocia. Am ajuns să mă justific pentru o victorie obţinută de către România”, a spus Marcel Ciolacu.

„Ca român, sunt dezamăgit de prestaţia preşedintelui”

Întrebat despre viitorul politic al președintelui României, după încheierea mandatului, Ciolacu a răspuns: „Nu sunt eu persoana care trebuie să spună. Eu, unul, ca român, sunt dezamăgit de prestaţia preşedintelui Klaus Iohannis. Ăsta e un lucru pe care pot să-l spun şi mi se pare normal să-l spun”.

„Eu, din funcția de premier, nu am cerut amenajări speciale”

Pe de altă parte, liderul PSD a comentat și dezvăluirile media potrivit cărora la vila de protocol a lui Iohannis de la Neptun a fost amenajat un miniteren de golf. Klaus Iohannis și-a atras anterior critici după ce i-a sfătuit pe români să practice golful, în condițiile în care acest sport este unul elitist și costisitor.

„N-am făcut nicio vizită la vila de protocol a președintelui de la Neptun. Nu am informații, nu vă pot povesti ceva. Cred că până la urmă vor trebui toate desecretizate și opinia publică să cunoască. Dacă voi avea onoarea să fiu ales președinte, voi face acest lucru, iar cheltuielile trebuie să fie cât se poate de transparente. Mă mir că după zece ani avem aceleași discuții. RAPPS e în subordinea Secretariatului General, nu cunosc cum se fac lucrările. (…) Nu-mi vine să cred că directorului RAPPS i-a trecut prin cap să facă un teren de golf, dacă el există. (…) Eu, din funcția de premier, nu am cerut amenajări speciale”, a spus Marcel Ciolacu.