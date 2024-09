Ciolacu, după inundațiile din Galați. „E a treia oară când se întâmplă în zonă, era un proiect cu un baraj, vedem în ce stadiu este”

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, duminică, pe fondul unundaților devestatoare din județul Galați, că va începe un proiect pentru ridicarea unui baraj care să protejeze localitățile afectate din acest județ.

„Era într-un stadiu de lucru aproape 70% finalizat”

Marcel Ciolacu a anunțat, duminică, că va începe un proiect de construcție a unui baraj pentru protejarea localităților care au fost grav afectate de inundațiile din județul Galați.

„Domnul ministru al Mediului a venit cu o întreagă echipă de specialişti de la Apele Române, echipă de specialişti care va rămâne împreună cu prefectura, cu preşedintele consiliului judeţean, să găsim cele mai bune soluţii într-un termen foarte scurt, poate apelăm şi la Universitatea de Construcţii. E a treia oară când se întâmplă în zonă. Exista un proiect înainte, cu un baraj. Vedem în ce stadiu este, era într-un stadiu de lucru aproape 70% finalizat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Clădiri modulare pentru școală

Premierul, care a vizitat în weekend zonele afectate de inundații din județul Galați, a informat că vor fi eliberate din rezervele naționale ale statului mai multe clădiri modulare pentru copiii din localitățile sinistrate, ca să poată învăța temporar până când situația va permite redeschiderea .

„Astăzi, oamenii cu care am vorbit în localitățile din Galați afectate de inundații mi-au spus că o mare problemă este și cu copiii care nu mai au unde merge la școală. De aceea, am dispus eliberarea urgentă de la Rezervele Naționale ale Statului a patru clădiri modulare în care copiii pot învăța temporar până când situația revine la normal. Fiecare clădire are o capacitate de 80-100 de persoane și este dotată cu grupuri sanitare”, a scris președintele PSD pe pagina sa .

„Președintele Consiliului Județean, Costel Fotea, căruia îi mulțumesc încă o data pentru implicare, se va ocupa de amplasarea rapidă a acestor școli temporare. Copiii trebuie să aibă unde să învețe”, a mai scris premierul. Europa Centrală și de Est este lovită de , fenomen meteo care a făcut ravagii în Republica Cehă, Polonia, România dar și în Austria.