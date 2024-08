Ciolacu, ironic cu proiectul de dreapta al lui Ciucă: „Ca să guvernezi, trebuie să câştigi alegerile”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a comentat, miercuri, declarațiile liderului PNL, Nicolae Ciucă, prin care care arăta că liberalii sunt dispuși la dialog pentru un proiect comun de dreapta și o guvernare de dreapta. „Am crezut că am scăpat de preşedinţii care nu respectă Constituţia”, a declarat premierul.

„Ca să guvernezi, trebuie să câştigi alegerile”

Marcel Ciolacu a comentat, miercuri, în timpul unei vizite de lucru pe șantierul Autostrăzii A7 (Buzău), recentele declarații ale președintelui PNL, Nicolae Ciucă, potrivit cărora liberalii sunt deschiși la discuții cu toate forțele de dreapta, cu intenția de a avea o guvernare de dreapta.

ADVERTISEMENT

„Atât timp cât Partidul Naţional Liberal este dispus la dialog pentru a putea să agreăm un proiect comun pe dreapta, atunci intenţia este să avem o guvernare de dreapta”, declara Ciucă, săptămâna trecută. În replică, Marcel Ciolacu a spus că pentru a guverna trebuie să câștigi alegerile și că partidul care câștigă trebuie să desemneze un premier și să vadă dacă poate să obțină majoritatea pentru guvernare

„Eu am crezut că am scăpat de preşedinţii care nu respectă Constituţia. Ca să guvernezi, trebuie să câştigi alegerile sau cel puţin să fii pe primul loc. Peste tot, mai ales în Europa, partidul care câştigă alegerile desemnează primul ministru şi vede pe urmă dacă îşi creează majoritatea. Ăsta este un aspect. Chiar nu mai vreau să ne întoarcem la trecut, mai ales că mandatul preşedintelui care obişnuia să facă acest lucru se va finaliza anul acesta”, a declarat Ciolacu.

ADVERTISEMENT

„Celebra guvernare de dreapta”

Liderul PSD a lansat iar critici către „celebra guvernare de dreapta” PNL-USR . „Al doilea aspect, tocmai v-am spus nişte cifre din celebra guvernare de dreapta care, dacă am fi fost corecţi, aşa, trebuia atunci când cu toţii ştim că eram aproape de o criză socială, ca să nu mai vorbesc de criză economică, de criză energetică, cu acel ministru celebru care ţipa că să lăsăm piaţa liberă şi am fi avut astăzi o inflaţie de peste 30%… cred că ar fi corect să explice cum am avut discuţiile ca PSD-ul, care cel mai bine ar fi stat atunci în opoziţie, şi-a asumat intrarea la guvernare şi bine am făcut, pentru că în acest moment vedem realizările”, a adăugat președintele .

Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, miercuri, împreună cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, , evoluția lucrărilor pe șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Buzău-Focşani (zona Vadu Paşii, judeţul Buzău).