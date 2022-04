Ciolacu, noi detalii despre pachetul socio-economic pentru români. Cum s-ar putea majora salariul minim și ce se întâmplă cu ratele la bănci

Liderii PNL și PSD discut de mai bine de o lună despre un pachet socio-economic, în care sunt incluse măsuri de sprijin pentru populație. Tot nu s-a ajuns la o decizie finală. Joi, președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a oferit noi informații.

200 de lei în plus la salariul minim pe economie și amânarea ratelor cu 10 luni, printre măsurile din pachetul socio-economic

Printre măsurile pe care le conține pachetul socio-economic sunt 200 de lei în plus la salariul minim pe economie, neimpozitabili, adică angajatorul trebuie să-i dea în mâna angajaților și amânarea ratelor la bănci pentru o perioadă de 10 luni, pentru românii care au probleme în achitarea lor.

Referitor la cei 200 de lei, Ciolacu a subliniat într-un interviu pentru că nu este vorba despre o majorare ci, ”e o discuție, nu să crească salariul minim pe economie, pentru ca a existat o creștere.”

În ceea ce privește amânarea ratelor cu 10 luni, liderii coaliției de guvernare au purtat, deja, dezbateri cu băncile, iar acestea și-ar fi exprimat acordul.

”S-a reușit să ținem inflația cu o singură cifră și sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reușit, împreună cu BNR, să ținem cursul valutar sub 5 lei. Este posibil să crească inflația la 2 cifre, dacă nu suntem eficienți guvernamental (…).

Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români. A fost discutată și cu băncile, s-a ajuns la un acord”, a mai transmis social-democratul.

De altfel, în pachet sunt prevăzute și , acordate o dată la două luni. Despre acestea, Ciolacu a spus:

”Primul lucru când am intrat la guvernare a fost pachetul social, după a venit criza în energie. Nu exista un preţ predictibil la energie electrică şi la gaze. În acest moment în zona de energie avem un preţ predictibil. Oameni de afaceri îşi pot face planul de business pe baza unor preţuri predictibile. Este şi normal să vii acum şi cu o latură socială. S-a reuşit să ţinem inflaţia cu o singură cifră şi sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reuşit, împreună cu BNR, să ţinem cursul valutar sub 5 lei”, a mai precizat liderul PSD.

Pe lângă toate acestea, din pachet mai fac parte și:

vouchere de 30 de euro pentru elevii din familii sărace,

un procent de 75% din salariu pentru șomajul tehnic,

alocarea a 300 de milioane de euro pentru transportatorii români,

actualizarea prețurilor materialelor de construcții.

Luni, guvernanții vor veni cu o decizie finală față de pachetul socio-economic, promite Marcel Ciolacu

Luni, 11 aprilie, Marcel Ciolacu a promis că se va veni cu o hotărâre față de toate

”Luni, se va detalia fiecare măsură și se va spune cum se va aplica. Important e că am ajuns la un consens și am constatat necesitatea și cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nicio oportunitate”, a mai declarat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.