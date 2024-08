Ciolacu, noi discuții cu Ursula von der Leyen despre comisarul european. „Mi-aş dori să fim prima țară din UE care să afle portofoliul”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, că va discuta din nou cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu postul de comisar european din partea României în noua Comisie Europeană. Ciolacu a spus că încă „nu s-a creionat Comisia cu atribuţii” deci nu se știe ce portofoliu va primi țara noastră.

„Am dorit să găsim persoana cea mai bună pe anumite atribuţii”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, luni, că va avea o nouă discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la portofoliul pe care-l va primi România în noua Comisie Europeană. Ciolacu a precizat că, având în vedere că nu s-au stabilit încă portofoliile în arhitectura Executivului UE, nu se știe încă ce portofoliul va primi comisarul european din partea României, reiterând faptul că el îl susține în această funcție pe Victor Negrescu.

„Astăzi o să am o discuţie cu preşedinta Comisiei, apoi o să am o discuţie şi cu domnul Nicolae Ciucă, dacă se impune şi cu preşedintele României. Ştiţi foarte bine că nu s-a creionat Comisia cu atribuţii şi am dorit să găsim persoana cea mai bună pe anumite atribuţii. În acest moment propunerea mea personală este domnul Victor Negrescu”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Mi-aş dori să fim prima ţară din Uniunea Europeană care să afle portofoliul”

Președintele a mai spus că „nu știe nimeni” când se va declara ce portofoliu va reveni României, deocamdată Ursula von der Leyen având discuții cu toți șefii de guvern din Uniunea Europeană. „Mi-aş dori să fim prima ţară din Uniunea Europeană să aflăm portofoliul, dar cred că doamna preşedintă are discuţii în această perioadă cu toţi prim-miniştrii din Uniunea Europeană”, a spus Ciolacu.

Săptămâna trecută, liderul PSD s-a deplasat la , pentru a discuta cu Ursula von dee Leyen despre postul de comisar european al României și despre deficitul bugetar al țării. Ciolacu a anunțat atunci că propunerea din partea guvernului este Victor Negrescu.

„În ceea ce privește comisarul, am mers cu un nume, el este actualul vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu. Normal că mi-am făcut și un calendar de deadline. Eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României, acest atribut este exclusiv al prim-ministrului, dar cum este și normal și deja am stabilit cu domnul președinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuție în următoarele zile. De asemenea, instituțional dacă dorim o anumită normalitate voi avea o discuție și cu președintele României, deoarece este reprezentantul României în Consiliul European și este normal să ne coordonăm aceste negocieri. Fără să îl supăr pe Victor Negrescu cel mai important în acest moment este de a avea o negociere foarte bună pentru România pentru portofoliul cât mai relevant în cadrul Comisiei Europene. Cu adevărat, propunerea mea este domnul vicepreședinte al Parlamentului European Victor Negrescu”, a spus Marcel Ciolacu.