Ciolacu, răspuns pentru funcționarii care majorări salariale cu 20%. „Atât şi-a permis Executivul în acest moment”

Marcel Ciolacu, președintele PSD și premierul României, a vorbit, în cadrul unei vizite la Râmnicu Sărat, despre solicitările din partea funcționarilor din Parlament de majorare a salariilor cu 20%, spunând că „efortul pe care l-a putut face Guvernul l-a făcut”.

Ciolacu: „Eu mai mult nu aventurez Guvernul României şi România”

Marcel Ciolacu a vorbit, în cadrul unei vizite la , despre cerințele funcționarilor publici din Parlament de a li se majora salariile cu 20%, întrebat fiind dacă executivul a găsit soluții pentru revendicările lor.

„Acelaşi lucru pe care l-am mai răspuns acum ceva vreme. Efortul pe care l-a putut face Guvernul României l-a făcut. Eu mai mult nu aventurez Guvernul României şi România, în ansamblul său. Eu cred că am dat dovadă de bună credinţă de când sunt prim-ministru, dar de când toată echipa PSD a intrat la guvernare”, a declarat președintele PSD.

Marcel Ciolacu a precizat că, la începutul anului, s-au mărit atât salariile cât și . „Am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8, cât şi tot sistemul bugetar cu 5%”, a spus el.

„O variantă de one off pentru a se mări pensiile mai mici”

Liderul PSD a mai arătat că, de când au ajuns social-democrații la guvernarea de coaliție, s-a negociat pentru indexarea pensiilor și „s-a venit şi cu o variantă de one off pentru a se mări pensiile mai mici”.

„Vă reamintesc că, timp de doi ani de zile, salariul minim s-a mărit cu 40 de lei, nu s-a mărit nicio pensie şi nici măcar nu s-a indexat nicio pensie, să nu mai vorbim de nicio mărire în sistemul bugetar. De când a intrat PSD la guvernare, în această coaliţie de guvernare s-au indexat pensiile, primul lucru pe care l-am negociat a fost pachetul social, fiindcă eram într-un prag de criză socială.

S-a venit şi cu o variantă de one off pentru a se mări pensiile mai mici. Am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8, cât şi tot sistemul bugetar cu 5%. Am intervenit acum pentru ultima oară într-o anvelopă pe care am stabilit-o cu ministrul Finanţelor, pe care să ne-o putem permite, pentru a nu aduce un dezechilibru macroeconomic şi s-au mărit în două tranşe 5 cu 5%”, a explicat Marcel Ciolacu.

„Atât şi-a permis Executivul în acest moment”

Premierul a mai spus că „ România are nevoie de o reformă administrativă şi o reformă a sistemului bugetar”, dar că atât și-a permis Guvernul la ora actuală ținând seama de prioritățile țării.

„Deci lucrul pe care îl răspuns eu este că atât şi-a permis Executivul în acest moment. S-au mărit salariile la profesori, s-au mărit salariile în sistemul de sănătate. Cred că priorităţile României acestea au fost în acest moment”, a mai explicat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a răspuns întrebat fiind dacă declarațiile sale sunt o formă de răspuns „nu” la revendicările funcționarilor din Parlament: „Nu. Să înţelegeţi exact ce v-am spus”.

„Asigurăm angajaţii că vor fi făcuţi paşii legali necesari pentru identificarea soluţiilor adecvate şi ne exprimăm dezacordul faţă de propunerea Executivului de a majora salariile doar cu 10%, în două tranşe”, se arată într-un comunicat de presă al sindicatelor din Senat, după protestele angajaților de aici.