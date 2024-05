Ciolacu spune că Nicușor Dan „nu are curaj” să vină la o dezbatere cu Gabriela Firea. „Să o ia de mână pe Clotilde și să vină amândoi”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a criticat pe primarul general Nicușor Dan, întrebându-se ce a făcut în mandatul său și spunând că edilul „nu are curaj” să vină la o dezbatere față în față cu candidata social-democraților la Primăria Capitalei, Gabriela Firea.

Ciolacu: Nicușor Dan nu comunică

Marcel Ciolacu, președintele PSD, l-a criticat, joi seara, pe primarul general Nicușor Dan, spunând că stă și se întreabă ce a făcut acesta în cei patru ani de mandat. Primarul general, spune Ciolacu, „nu comunică” iar ceea ce se vede în ca realizări sunt meritele primarilor de sector.

„Românii au mereu dreptate (…) să vedem ce vor decide bucureștenii. Eu stau să mă întreb ce a făcut primarul Nicușor Dan în patru ani. El nu comunică. Ce vedem realizări în București sunt realizările primarilor de sector”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

„Să o ia de mână pe Clotilde și să vină amândoi”

Președintele locial-democraților a continuat spunând că Nicușor Dan „nu are curaj” să vină la o dezbatere cu candidata PSD la , Gabriela Firea. Joi, Firea a spus că acceptă orice invitație la o dezbatere pe tema viiitorului Bucureștiului cu condiția să fie de față și primarul general.

„Să spună fiecare ce a făcut, îl văd pe domnul Nicușor Dan că nici măcar atâta curaj nu are, să meargă cu doamna Firea într-un studio și să spună fiecare ce a făcut. Nu am vorbit cu doamna Firea, dar îmi asum.

Dacă domnul Nicușor nu are curaj să vină cu doamna Firea, să o ia de mână pe Clotilde și să vină amândoi. Nu vreți ca bucureștenii, când pun ștampila, să cunoască adevărul? Am avut un președinte de țară zece ani și am aflat ulterior că era turnător la Securitate”, a spus liderul social-democraților.

„În Herăstrău își pierd oamenii copiii prin boscheți”

Marcel Ciolacu a criticat-o și pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: „Eu nu am văzut-o pe Clotilde în această campanie. Mergeți în Herăstrău, își pierd oamenii copiii prin boscheți, nu s-a făcut nimic. Mergem împreună prin București. Dar când ai ieșit din sectorul ăsta arată altfel. Și trotuare și borduri. Trebuie să ai un har să faci administrație. Administrația nu are culoare politică. Doar 30 de zile cât ești în campania electorală. Eu nu am avut o întâlnire cu primarul Capitalei. Cum să construiești dacă nu te întâlnești cu oamenii?”, a mai spus Ciolacu