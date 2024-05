Ciolacu spune că „nimeni nu vrea scandal” în coaliție. „Mai sunt doi de la PNL care țipă ca niște pițigoi, îi știe domnul Ciucă”.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, marți seara, că, împreună cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, au convenit să „mențină stabilitatea până la sfârșitul anului”. Ciolacu a spus că nu există atacuri ale social-democraților la adresa liberalilor dar că „mai sunt doi de la PNL care țipă ca niște pițigoi”.

Ciolacu: „Nu aţi văzut niciun PSD-ist să îl atace pe Nicolae Ciucă”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, marți seara, că este important ca, până la sfârșitul anului, coaliția social-democraților cu liberalii să mențină „stabilitatea” unui guvern „functional unde nu există scandaluri, în care se lucrează”. „Eu și domnul Ciucă am decis să avem stabilitate până la sfârșitul anului 2024”, a declarat Ciolacu la Digi 24.

Despre relația sa cu președintele PNL Nicolae Ciucă, liderul PSD a spus: „A fost un gentlemen agreement şi un respect. Şi am avut nişte principii de la care am plecat şi am avut o linie roşie, nu neapărat trasată. Nu aţi văzut niciun PSD-ist să îl atace pe Nicolae Ciucă”.

„Mai sunt doi de la PNL care țipă ca niște pițigoi”

„Toţi colegii mei au înţeles care este rostul şi rolul acestei coaliţii. Este un moment complicat pentru România. Noi avem o stabilitate macroeconomică, dar suntem în mijlocul unei furtuni”, a adăugat Ciolacu, spunând, fără a da nume, că „mai sunt doi de la PNL care țipă ca niște pițigoi, îi știe domnul Ciucă”.

„Nimeni nu vrea scandal”

Premierul nu s-a declarat deranjat de acest aspect, dar a spus că „nimeni nu vrea scandal” și Nicolae Ciucă ar trebui să fie cel deranjat, pentru că trebuie să facă ordine în partidul național liberal.

„Nu mă deranjează deloc. Cred că îl deranjează pe domnul Ciucă pentru că dânsul trebuie să se impună în interiorul partidului (…) Nimeni nu vrea scandal. Toată lumea aşteaptă performanţă guvernamentală şi administrativă. Avem cel mai complicat examen. Suntem ca o navă într-o furtună. Suntem o navă solidă. Nu suntem aşa modernă. De aceea am direcţionat atâţia bani în investiţii”, a spus Ciolacu.

Rolul premierului, a arătat Ciolacu, este să fie cârmaciul acestei nave, pe care trebuie să o îndrepte spre un cu toate drepturile, spre eliminarea vizelor pentru și spre aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltate Economică.

Rolul meu în acest moment este să o ţin în direcţia corectă. Direcţia corectă este Schengen-ul. Direcţia corectă e OECD-ul, fără vize în America. Şi eu pun pariu cu dumneavoastră în seara asta dacă România va reuşi să iasă stabilizată şi modernizată din această furtună, va fi un jucător regional mai important decât ne aşteptăm. Şi, culmea, România are şi resursele şi şi merită să aibă acest loc”, a declarat premierul.