Cioloș îi avertizează pe cei din PNL: „Nu vom sta la târguieli!”

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş dorește o guvernare corectă.

Cioloș a declarat că eventualele parteneriate după alegerile parlamentare vor fi gândite în funcţie de viziunea proprie privind guvernarea României.

Acesta a spus luni că nu se va sta la „târguieli”, scrie știripesurse.ro.

Dacian Cioloș nu va sta la „târguieli” în ceea ce privește guvernarea

„Noi vedem această revoluţie a bunei guvernări printr-o implicare directă nu doar la nivel european unde avem, deja, această implicare cu rezultate, dar şi la nivel local, în parteneriat cu nivelul guvernamental. Deci, noi vom propune şi propunem românilor cu adevărat o schimbare a felului în care România să fie guvernată şi, pornind de la această viziune şi de la aceste principii, vom gândi şi parteneriatele posibile, dacă va fi cazul, după alegerile parlamentare, ca lucrurile să fie foarte clare. Nu vom sta la târguieli”, a afirmat Cioloş, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, USR PLUS va explica principiile pentru construirea bunei guvernări şi nu va răspunde „la culpabilizări” care vin din partea unor partide.

„Nici nu vom răspunde la culpabilizări care vin din partea unor partide, pot să vină din partea PNL-ului că, uite, ăştia mici şi tineri nu prea ascultă şi sunt răi şi se tot iau de noi. Vom spune ceea ce avem de spus, dar o să ne adresăm cetăţenilor, o să explicăm care sunt principiile şi care e viziunea în jurul căreia construim această revoluţie a bunei guvernări în România secolului XXI. Şi vom merge alături de toţi cei care vor înţelege şi vor aplica aceste principii, aşa cum am putut să facem şi la Bucureşti, unde am avut o înţelegere politică pentru primari, chiar dacă am avut liste separate la CGMB şi la Consiliile de Sector”, a susţinut Dacian Cioloş.

Cioloș s-a declarat foarte mulțumit și de rezultatele alegerilor locale. El a precizat că victoriile USR PLUS reprezintă „o schimbare a modului de a face politică” și că, dacă ar fi fost alegeri în două tururi, USR-PLUS ar fi obținut rezultate mai bune.

„Vorbim de un rezultat fantastic pentru noi, pentru că e o schimbare a modului de a face politică. A fost cazul la București, Timișoara, Brașov, sunt alte orașe unde colegii au ieșit pe poziția a doua, dar la diferență foarte mică. Dacă am fi avut două tururi am fi câștigat mai mult”, a spus co-președintele USR-PLUS.