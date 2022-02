Cioloș, în conflict cu conducerea USR: „Ar fi periculos ca partidul să fie tot timpul de acord cu președintele”. Nemulțumiri printre foștii membri PLUS

Conflictul din interiorul USR a părut inițial ca o dispută între actualul președinte al partidului, Dacian Cioloș, și fostul președinte Dan Barna, însă comentariile de pe grupurile interne de comunicare al USR arată că disputa este una mai largă.

În primul rând, se pare că există o oarecare frustrare a membrilor care provin din PLUS, partidul fondat de către Dacian Cioloș, întrucât majoritatea membrilor Biroului Național ar proveni din USR și ar încerca să blocheze inițiativele lui Cioloș.

În schimb, o serie de lideri din Biroul Național se tem că Dacian Cioloș ar încerca să obțină puteri mai mari în interiorul partidului decât îi conferă statutul, în dauna BN.

Dragoș Pîslaru: „Nu înțeleg de ce sărim în aer”

Un colaborator a apropiat al liderului USR încă de pe vremea când era ministru al Muncii în guvernul Cioloș, europarlamentarul Dragoș Pîslaru a afirmat că propunerile președintelui erau conținute în proporție de 75% în programul cu care Dacian Cioloș a obținut șefia partidului.

„Dacă ne uităm în plan este că trei pătrimi din el este programul cu care președintele a candidat la alegerea sa. Eu am o problemă de formă fără fond a discuțiilor care . Ce dezbatem de fapt? Maniera sau conținutul?

Dacă dezbatem conținutul, vom vedea niște lucruri care sunt printre cele mai reformatoare și mai faine chestii care sunt la vreun partid din țara asta. Nu înțeleg de ce sărim în aer. De asta eu nici nu am reacționat pe grupuri. Suntem puțin „hot headed”, cu capul încins”, a declarat Dragoș Pîslaru pentru FANATIK.

În opinia lui Pîslaru, singura critică ce i s-a adus lui Cioloș cu privire la conținutul propunerilor sale a fost legată de deschiderea externă a partidului, cea legată de stabilirea candidaților la portofoliile de miniștri în urma consultării cu societatea civilă și mediului de afaceri.

„În rest, eu nu am reținut nicio chestiune legată de conținutul planului, ci mai degrabă de maniera de prezentare pe care președintele Cioloș a ales să o facă.

S-au încins spiritele într-un context în care fuziunea încă nu a fost desăvârșită în sensul că poate nu am reușit să stăm suficient de vorbă, să ieșim la bere, pur și simplu să vedem că de fapt nu sunt diferențe atât de mari între noi”, a comentat europarlamentarul USR.

„Dacian este all in, ca în poker”

În ce privește posibilitatea ca să demisioneze din fruntea partidului în cazul în care nu-i sunt acceptate propunerile, Dragoș Pîslaru a evitat să dea un răspuns tranșant, însă a comparat situația cu un joc de poker, în care Cioloș a mizat pe toate jetoanele pe care le are.

„Dacă președintelui i se spune negru pe alb că reformele pe care le propune nu sunt acceptabile pentru o parte din Biroul Național, evident că avem o problemă, dar decizia de a pune lucrurile atât de tranșant este a lui Dacian Cioloș. Eu nu am cum să anticipez ce o să facă. Dacian este acum all in, ca în poker (…)

Care e problema cu reformele propuse: transparența deciziilor, faptul că încercăm să deschidem partidul către exterior ca să nu fie permanent aceiași oameni care să ia deciziiile, faptul că vrem să avem o modificare de statut astfel încât să nu fie cu metoda „învingătorul câștigă tot”?”, a spus Pîslaru adăugând că propunerile lui Cioloș sunt soluții la probleme care se discută de mai multă vreme în partid.

„Surpriza mea e că toată lumea pare crizată pe niște teme despre care știam cu toții că le avem pe masă”, a continuat fostul ministru.

Întrebat dacă actuala dispută este generată de faptul că fuziunea dintre USR și PLUS, Pîslaru a dat de înțeles că și aceasta este o problemă, demonstrată de faptul că există o majoritate în conducere, alcătuită din aceeași oameni, care are aceeași poziție pe toate problemele în discuție.

„Din perspectiva mea, odată ce am făcut fuziunea, eu nu mi-am pus probleme ex-USR sau ex-PLUS. Unii colegi au renunțat la grupurile de WhatsApp din fosta tabără și au început să-și găsească prieteni și colegi și în cealaltă parte a partidului. Pe de altă parte, există în continuare ideea aceasta de majoritate vs. minoritate și ideea pentru ca niște lucruri să se întâmple ele trebuie validate de o majoritate. Dacă majoritatea asta s-ar face de fiecare dată cu alți oameni, atunci nu ar fi o problemă.

Dar dacă ai o majoritate care votează sau are o părere bloc pe absolut tot ce se întâmplă, asta nu are cum să ajute foarte mult la o atmosferă în care liniile de demarcație să devină irelevante. Practic, asistăm la o mică problemă din perspectiva guvernanței interne”, a admis Pîslaru.

Statutul nu prevede un vot pe programul președintelui

Provenit din vechiul USR, vicepreședintele al deputaților partidului, neagă că ar fi vorba de un conflict între partidele care au fuzionat.

„Cred că tot ce se întâmplă acum face parte dintr-un proces normal de maturizare a partidului care a trecut printr-o fuziune. Au venit oameni foarte asemănători, că de asta am fuzionat, dar avem culturi organizaționale puțin diferite și va mai lua ceva timp până se vor armoniza aceste așteptări. Eu am mai văzut meciuri de astea în USR. Vom trece peste ele, chiar dacă uneori sunt cu o voce un pic mai ridicată, cu nervii puțin întinși”, a declarat Ionuț Moșteanu pentru FANATIK.

El neagă și faptul că ar fi o dispută între fostul și actualul președinte al partidului întrucât și alți lideri în afară de Dan Barna au avut opinii critice față de demersul lui Dacian Cioloș. Deși susține că este mai înclinat către echilibru în această dispută, Moșteanu s-a arătat nemulțumit că Cioloș a amenințat cu demisia de la șefia partidului dacă nu îi sunt acceptate propunerile.

„Fostul președinte a ieșit cu un mesaj intern, dar și alți membri ai Biroului Național. Am avut și eu unul, mai spre echilibru. Dezbaterea este programul pe care l-a propus președintele și, dincolo de asta, de faptul că el a spus că dacă nu-i aprobăm programul în Biroul Național, își depune mandatul. Votul pe acest program nu este prevăzut, statutul spune că președintele îl prezintă, îl aduce la cunoștință”, a menționat Ionuț Moșteanu.

El a respins și afirmația după care Dacian Cioloș s-ar confrunta cu o majoritate ostilă în interiorul conducerii.

„Este o afirmație destul de inexactă. De când este Dacian Cioloș președinte mai mult de 90% din decizii se iau prin consens. Da, sunt unele divergențe care sunt inerente și sunt și sănătoase. Ar fi periculos dacă un partid ar fi tot timpul de acord cu ce zice președintele”, a spus deputatul.

„Poate revine Dacian la o abordare mai incluzivă”

Chiar dacă Cioloș nu poate forța conducerea partidului să dea un vot pe programul propus, Moșteanu crede că programul propus de președintele USR poate fi discutat de partid și adus la o formă care să întrunească acordul tuturor.

„Poate asta, poate revine Dacian la o abordare mai incluzivă. Eu am spus că trebuie să lucrăm împreună. Până luni mai este timp de reflecție”, a spus Ionuț Moșteanu.

Invitat să precizeze care ar fi punctele din programul lui Cioloș față de care are rezerve, Moșteanu a spus că mai are nevoie de timp să-l studieze, însă a sintetizat opiniile exprimate în interiorul partidului:

„Eu o să mă uit azi pe program mai atent, ieri l-am văzut direct în ședință. O să vin cu observații pe marginea lui. Sunt deja voci în partid: unii zic că programul e bun, alții zic că sunt unele măsuri nestatutare, alții că președintele vrea prea multă putere și vrea să ia din puterea Biroului Național. Alții sunt supărați că vrea să condiționeze votarea programului care, de altfel, nici nu-i cerută de statut, cu plecarea din fruntea partidului.”