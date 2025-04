”Ciorbă cu zahăr cât o băutură carbogazoasă”. Atenție la pericolele alimentare, după Paște! Șeful Infocons avertizează consumatorii

Pericolele alimentare ne pândesc în orice moment, dar mai ales după sărbători. Așa că, Sorin Mierlea de la Infocons ne-a punctat la ce trebuie să fim cu băgare de seamă la terminarea festinului de Paște! Ce arată statisticile când vine vorba de comenzile online.

Pericolele alimentare la care suntem expuși după sărbătorile de Paște!

Președintele de la Protecția, Sorin Mierlea, contactat de FANATIK, a . După un post de șase săptămâni, consumatorii sunt tentați să cumpere, peste măsură, pentru masa de Paște. Aceasta este o greșeală des întâlnită, ca rezultat fiind mâncarea aruncată sau ținută în condiții improprii.

De asemenea, pentru adepții comenzilor online, delegatul Infocons explică ce arată statisticile realizate pe diverse preparate. Se pare că zahărul și sarea sunt mult peste media admisă. O ciorbă conține o cantitate mai mare de zaharuri decât o băutură carbogazoasă.

„Acum, dacă tot a trecut postul ar trebui să fim mult mai atenți și mai responsabili cu ceea ce consumăm. Din păcate, pe evaluările, statisticice și studiile realizate de cei de la Infocom am văzut că putem găsi ciorbă cu mai mult zahăr decât o băutură carbogazoasă. Putem găsi mâncare gata preparată cu sare, mai mult decât consumul pentru o săptămână. Ceea ce ar putea să ducă, pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru copiii, nepoții, bunicii și părinții noștri, la probleme de sănătate extrem de grave. Din această perspectivă, comanda online de mâncare gata preparată trebuie eliminată.

Să nu mai spunem de mersul în restaurante unde nu se regăsesc informațiile nutriționale, ingredientele compuse ale produselor care sunt puse în fața noastră. Nu în ultimul rând, tot ceea ce înseamnă zona de numeric aditiv, cantitatea de zahăr și de sare. Nu vedem aceste lucruri, nu cumpărăm sau plecăm din restaurantul respectiv”, a declarat Sorin Mierlea, pentru FANATIK.

„O incidență asupra stării de sănătate sau a integrității corporale, a noastră sau a copiilor noștri”

În continuare, , peste măsură. Ca să nu risipim banii și alimentele, trebuie să avem în vedere depozitarea corectă.

Iar în ceea ce privește produsele care nu sunt conforme cu legile de protecție a consumatorului, la dispoziție de Protecția Consumatorului.

„Mai ales în perioada aceasta după Paște, în care euforia cumpărăturilor dinaintea Paștelui ne-a umplut frigiderul, cămara atât nouă, cât și vecinilor și prietenilor noștri, cred că ar trebui să fim foarte atenți la modul de depozitare al produselor. Coroborat cu termenul de valabilitate să nu ne trezim cu produse care, prin depozitare incorectă, să ne facă rău.

Și nu, în ultimul rând, faptul că, din păcate, sunt sute de alerte de produse periculoase și neconforme în ultimele două săptămâni. De la creme și jucării, până la haine și tot felul de gageturi electronice și electrocasnice. De la produse de îngrijire corporală, până la mobilier, de la perdele, până la covoare. Așa că fiecare dintre noi, să fim mai atenți și mai responsabili cu ce cumpărăm.

Sau dacă am cumpărat sau am primit ceva cu ocazia sărbătorilor de Paște, n-ar fi rău să verificăm, în aplicația gratuită de protecție a consumatorilor la nivel european Infocost. Acolo avem toate alertele în timp real, inclusiv fotografia.

Un produs aflat în sistemul de alertă înseamnă că are o incidență asupra stării de sănătate sau a integrității corporale, a noastră sau a copiilor noștri.”, a mai punctat Șeful de la Protecția Consumatorilor.

Sorin Mierlea, despre inițiativele lui Cristian Popescu Piedone

În ceea ce privește actele întreprinse de Cristian Popescu Piedone în ultimele luni, de când este la șefia ANPC, Sorin Mierlea, reprezentant legal Protecția Consumatorilor, e de părere că sunt binevenite. Șeful Infocons nu crede că acțiunile acestuia au ca scop exclusiv promovarea proprie și spune că dacă cetățenii ar pune mai mult preț pe drepturile lor, agenții economici ar fi forțați să-și îmbunătățească serviciile și produsele.

„Susținem toate actele realizate de reprezentanții autorităților de control, de la ANPC, la ANCOM până la ANRE, care sunt făcute constant în beneficiu consumatorului. Doar astfel putem și noi să avem o țară ca afară.”,

Cred că partea aceasta de publicitate agresivă este o altă discuție. Ceea ce este extrem de important este punerea în atenționarea consumatorului simplu, de a înțelege că indiferent de tipul de restaurant sau de magazin, de brand sau de produs trebuie făcute verificări. Dacă vedem ceva ce nu este conform într-un restaurant, într-un magazin, într-o piață sau într-o platformă online nu am cumpăra și am face o sesizare, lucrurile s-ar schimba.

Și nu ar mai fi doar un personaj, ci am fi multe, am fi 19 milioane de oameni care am luat atitudine. Atunci acești agenți economici imorali, care fac lucruri ilegale, ar dispărea de pe piața din România.”, a încheiat Sorin Mielea de la Infocons.