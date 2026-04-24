Trofeul original al Cupei României, prezent în studioul Fanatik! Costă o avere și i se datorează lui Ion Țiriac

Cupa României și-a aflat finala din acest an după faza semifinalelor. U Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe care luptă în același timp pentru titlu în campionat, vor disputa ultimul act al prestigioasei competiții. Trofeul Cupei României s-a aflat în premieră în studioul FANATIK, iar expertul Marius Mitran a oferit toate detaliile, de la istorie până la valoarea acestuia.

Fotbalul românesc are parte de un meci de gală în acest an, pe 13 mai, la Sibiu, între U Cluj și Universitatea Craiova. Cele două tabere studențești vor disputa finala Cupei României, după ce, în paralel, se duelează în campionat pentru titlu. în timp ce .

Trofeul Cupei României s-a aflat în premieră în studioul EDIȚIEI SPECIALE FANATIK, vineri, 24 aprilie. Prestigioasa Cupă a fost prezentată de moderatorul Horia Ivanovici, vizibil încântat de frumusețea și aspectul impunător al trofeului. Cel mai important aspect a fost faptul că în emisiune a fost chiar trofeul original, ci nu o simplă copie.

„Asta chiar e o bombă. Primul invitat în această emisiune este trofeul Cupei României. Este originalul, atenție, nu este copie. Le mulțumim celor de la Federația Română de Fotbal și prietenilor de la Timișoreana, care ne-au ajutat ca să aducem trofeul Cupei României. Deci, invitatul de onoare astăzi la FANATIK, la ediția noastră specială dedicată Cupei României Timișoreana, este chiar trofeul pentru care se vor bate, după cum bine știți, cele două universități, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. O reeditare a luptei din campionat. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla în următoarea lună!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Povestea trofeului Cupei României. Ce rol a avut Ion Țiriac, de fapt

Marius Mitran, expertul FANATIK, și-a manifestat încă o dată talentul în povestirea trecutului din fotbal. El a spus, cu lux de amănunte, istoricul trofeului Cupei României, dar și care este valoarea sa în prezent, explicând rolul lui Ion Țiriac în adoptarea actualului premiu.

„Povestea este de dată destul de recentă. El s-a tot schimbat în istorie, încă din anii 30 de când a început această competiție, până de curând. Povestea e așa. După ce Răzvan Burleanu a câștigat alegerile în 2014, Ion Țiriac a văzut și a declarat că a fost toată viața urmărit de ideea asta a salatierei, a trofeului unic al Cupei Davis care mergea de decenii, neschimbat.

Și atunci a comandat acest trofeu. Este trofeu comandat de Țiriac, este din argint masiv. Atenție, e asigurat la o mare casă de asigurări. A fost făcut cadou de Țiriac către Federație, pentru că se tot schimba. Și noi, la Ligă, după ce am venit în 2013, în primii ani am avut la fel probleme. Într-un an un trofeu, în alt an alt trofeu, diferiți designeri care ne-au propus niște modele, până când ne-am stabilizat. Costă peste 100.000 de dolari.

Lumea nu știe, dar în perioada interbelică, la începuturile ei, mai sunt două țări în lume care au tradiția asta, o aveam și noi: Cupa era mai importantă decât campionatul. Finala de Cupa României era o sărbătoare aproape echivalentă cu sărbătoarea națională. Majestățile sale regale veneau în tribună, era o fanfară militară, era un protocol, echipele trebuiau să vină din colțuri diferite ale terenului. În momentul în care ajungeau la centrul terenului aveau dreptul să fie doar căpitanii, față în față, care dădeau noroc și strigau de trei ori trăiască, trăiască, trăiască. Două țări mai tratează la fel Cupa: Copa del Rey în Spania și, evident, prima competiție din lume, care e FA Cup, Cupa Angliei, în 1863”, a spus Marius Mitran în direct la EDIȚIA SPECIALĂ FANATIK.

Cine sunt echipele cu cele mai multe Cupe ale României

Cupa României are o tradiție de aproape un secol. Ediția 1933-1934 a fost prima, iar Ripensia Timișoara se impunea în finală cu 5-0 contra Universității Cluj. De atunci și până în prezent, mai multe echipe au reușit să își treacă în palmares acest trofeu. Iată formațiile cu cele mai multe astfel de premii:

Steaua / FCSB: 23

Dinamo: 13

Rapid: 13

Universitatea Craiova: 7

CFR Cluj: 5

Ultima finală, cea de anul trecut, a fost câștigată de CFR Cluj după 3-2 cu Hermannstadt. În ceea ce le privește pe finalistele din acest an, Universitatea Craiova a câștigat ultima dată acest trofeu în 2021, în timp ce U Cluj niciodată.