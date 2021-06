Ciprian Antone:”Nu visam să gătesc alături de tine”. Mesajul lui Florin Dumitrescu pentru fostul său concurent

Ciprian Antone, de la echipa albastră, a fost concurentul care a părăsit luni seară competiția. Acesta a postat un mesaj emoționant pentru Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu a făcut o dezvăluire care i-a surprins pe mulți, după ce concurentul său a fost eliminat, primind cel mai mic punctaj pentru farfuria sa.

Ciprian Antone:”Nu visam să gătesc alături de tine”

Battle-ul 15 a fost cu ghinion pentru Concurentul din echipa albastră a fost trimis acasă, după ce farfuria sa a primit cel mai mic punctaj, 7 puncte. După ce Ciprian Antone a părăsit , Florin Dumitrescu a postat un mesaj pe contul de socializare care i-a luat prin surprindere pe mulți.

“Ciprian a fost concurentul de care am fost sigur încă de la audiții că va ajunge în echipa mea. Mă bucur mult pentru evoluția lui și parcursul lui pe perioada concursului!

Daca vreți să vă bucurați de mâncarea lui va anunț că are restaurantul Alceva, unde gătește el, Malai, Keed și mulți alți concurenți din sezonul 9! Ciprian, mulțumesc pentru aventură”, a fost mesajului lui Florin Dumitrescu, pentru fostul său concurent.

Răspunsul emoționant al lui Ciprian nu a întârziat.

“Chef Florin Dumitrescu nici în vis nu mă vedeam gătind alături de tine! Dacă spun “mulțumesc” reprezintă mult prea puțin față de ceea ce vreau să transmit!

Și “recunoscător” dacă spun, tot e puțin! A fost o experiență absolut înălțătoare, a fost mai mult decât aș fi visat!

Am gătit (atât cât pot eu, aia e), am alergat, am transpirat, am înjurat (mai mult decât îmi doream), am cunoscut oameni, oameni, nu persoane, am închegat prietenii…îmi găsesc cu greu cuvintele, sunt copleșit! Mă înclin și vă mulțumesc pentru tot! Chefi la cuțite.

Cât despre cei care dați cu “hate”, dați mai departe, că nu dați de la mine! Vă doresc tuturor o experiență precum cea pe care am trăit-o eu la Chefi La Cuțite”, a scris Ciprian.

Cine este Ciprian Antone

Ciprian Antone are 40 de ani. A venit la Chefi la Cuțite împreuna cu soția sa. A obținut o tunică albastră ajungând în echipa lui Florin Dumitrescu. În momentul în care a aflat că a ajuns în echipa albastră, de bucurie și-a vopsit unghiile în această culoare. Ciprian și soția sa dețin un restaurant în București.