Ciprian Ciubuc, exclus din SOS România, în urma scandalului cu Diana Șoșoacă! „Am fost tratat cu amenințări, jigniri, umilințe și linșaj”

Deputatul Ciprian Ciubuc, exclus pe data de 10.06.2025 din SOS România, critică dur conducerea partidului. Politicianul o acuză pe Diana Șoșoacă că a transformat formațiunea într-un „breloc” personal. Ciubuc susține că a fost sancționat prin excludere după ce s-a opus abuzurilor și dictaturii interne.

Ciprian Ciubuc dat afară din SOS România, de către Diana Șoșoacă

În ultima perioadă, tensiunile din cadrul partidului SOS România au escaladat, evidențiind o ruptură profundă între valorile pe care ar trebui să le susțină un grup parlamentar și practicile autoritare care au început să domine. Cristian Ciubuc, unul dintre membrii cu convingeri ferme în privința transparenței și democrației interne, a ales să vorbească deschis despre excluderea lui din SOS România, de către Diana Șoșoacă.

„România are nevoie de oameni asumați, care nu se pleacă în fața abuzului de putere, a dictaturii și a trădării principiilor suveraniste. Sunt și rămân un suveranist convins. Tocmai de aceea, nu pot fi complice la o conducere discreționară, netransparentă și iresponsabilă, exercitată de Diana Iovanovici Șoșoacă care a transformat un partid în proprietate personală, confiscând valorile naționaliste și folosindu-le în interes propriu.

De 6 luni, am cerut în interiorul grupului parlamentar și al partidului SOS România exact ce cere orice român de bun-simț. Transparență decizională, nu ordine de sus de la Doamna Partid. Respect față de banii publici, nu risipă, chermeze și bairamuri din subvenții. Alegeri democratice, nu conducere autoproclamată ca în PCR”, a declarat Cristian Ciubuc, pentru FANATIK.

Ciubuc denunță excluderea abuzivă din SOS România

Deputatul Ciubuc a ales să-și exprime ferm dezacordul față de modul în care este condusă formațiunea. Acuzând o conducere autoritară și lipsită de transparență, , dar și determinarea de a rămâne pe poziții.

Acest mesaj reflectă determinarea unui parlamentar care refuză să accepte compromisul cu practicile abuzive și care continuă să apere valorile în care crede, în ciuda presiunilor tot mai mari din interiorul partidului său.

„Pentru aceste poziții legitime, am fost tratat cu amenințări, jigniri, umilințe și linșaj – intern și public. Iar acum, cu un vot de excludere din grupul parlamentar, decis de un birou executiv controlat de un singur om.

Adevărul e simplu: nu am greșit cu nimic. Singura mea vină e că m-am opus ca acest partid să devină brelocul Doamnei Partid. Că am spus adevărul, am apărat interesul național și am cerut ordine într-un partid care se pretinde salvatorul României. Nu mă dau la o parte. Nu-mi dau demisia. Mă lupt. Rămân fidel jurământului meu de deputat și poporului român.”, a mai punctat deputatul.

Ciprian Ciubuc renunță la jocurile de culise: Suveranismul înseamnă respect și curaj, nu dictatură internă

În urma tensiunilor și conflictelor interne care au dus la excluderea sa , deputatul Cristian Ciubuc și-a anunțat cu fermitate decizia de a-și continua mandatul ca parlamentar independent. El subliniază clar ce înseamnă, în viziunea sa, adevăratul suveranism și ce valori îl vor călăuzi pe mai departe.

„Suveranismul nu înseamnă scandal, injurii și blesteme, interese personale și cultul unui om. Suveranismul înseamnă muncă cinstită, respect față de țară și curaj în fața tiraniei – fie ea și din interior.

De astăzi, îmi voi continua mandatul ca deputat suveranist independent, apărător al valorilor care m-au consacrat – liber de dictatură internă, liber să vorbesc și să acționez pentru români. România nu este un partid, nu este jucăria cuiva. România este patria noastră. Și voi lupta pentru suveranitatea ei până la capăt.”, a încheiat Ciubuc, pentru FANATIK.