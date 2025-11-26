Ciprian Ciucu, atac devastator: “Anca Alexandrescu e sistemul care s-a reinventat ca antisistem! Va fi sfârşitul acestui oraş dacă iese primar”

ADVERTISEMENT

Dintre toţi candidaţii la Primăria Capitalei, pentru alegerile din 7 decembrie, Anca Alexandrescu este cea faţă de care Ciprian Ciucu manifestă o atitudine de respingere totală. Candidatul liberal consideră că aceasta este o ameninţare pentru Bucureşti.

Ciprian Ciucu: „Anca Alexandrescu a dus-o bine pe vremea lui Năstase, Dragnea, Dăncilă şi Ponta”

Ciprian Ciucu consideră că Anca Alexandrescu, deşi se prezintă ca un candidat antisitem, este de fapt un exponent al sistemului împotriva căruia pretinde că luptă. „Anca Alexandrescu este sistemul care s-a reinventat ca antisistem. Anca Alexandrescu a dus-o bine pe vremea lui Adrian Năstase, pe vremea lui Liviu Dragnea, pe vremea Vioricăi Dăncilă, a lui Victor Ponta. Anca Alexandrescu este pesedismul în sine, autoreinventat cu mare succes prin faptul că stimulează aceste emoţii primare ale oamenilor, care sunt ura, frica!”, a spus Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.

Primarul Sectorului 6 a explicat de ce are o reacţie de respingere faţă candidatul Anca Alexandrescu. „Când vezi atâta răutate, atâta manipulare, atâta minciună, atâta venin…”, a mai afirmat acesta.

„Nu mai putem vorbi de comunicare. Ei folosesc frica”

şi susţinătorii ei transmit mesajele către oameni, acuzându-i de manipulare. „Acum nu mai putem vorbi despre o comunicare. Ei folosesc frica… Frica de război, frica de boli. Sunt sentimente primare. Şi se duc după manuale de manipulare şi o fac conştient. Tuturor ne e frică de război şi atunci ei identifică această frică şi apasă pe nişte triggere, pe nişte butoane, pentru a câştiga sprijin electoral”, acuză candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei.

„Anca Alexandrescu este sistemul tipic care şi-a dat jos hainele de sistem, dar are aceleaşi năravuri şi ni se vinde astăzi ca antisistem. Oamenii aceştia cresc în societatea noastră acest tip de manipulare brută, care e foarte, foarte periculos. Negând evidenţele, exagerând lucrurile”, mai atrage atenţia Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: „Ca să lucrez cu Anca Alexandrescu va trebui să depăşesc nişte bariere interioare”

pentru Capitală, dacă Anca Alexandrescu ar câştiga alegerile. „Dacă iese Anca Alexandrescu primar este sfârşitul acestui oraş. Săracul Bucureşti, mi-e şi frică să mă gândesc”, a mai spus el.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici cum va colabora cu Anca Alexandrescu în cazul în care aceasta ar deveni noul primar general, Ciprian Ciucu a răspuns: „Ca să lucrez cu ea va trebui probabil să depăşesc nişte bariere interioare pe care astăzi nu ştiu dacă sunt în stare să le depăşesc. Doamna Alexandrescu nu ştie administraţie, nu înţelege lucrurile. Dacă o întrebi câteva lucruri despre Bucureşti, care sunt de bază, probabil că nu ştie să răspundă. Nu are cum să ştie, pentru că nu a ocupat niciodată o poziţie executivă de o asemenea importanţă şi complexitate, de asemenea magnitudine care să-i permită să pretindă că poate să fie un primar bun”.

