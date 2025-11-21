Ciprian Ciucu: ”Bolojan mi-a spus ’Ai grijă să posteşti’!” Semnificația neștiută a cuvintelor pe care premierul i le-a adresat primarului Sectorului 6

ADVERTISEMENT

Invitat vineri, 21 noiembrie, la FANATIK EXCLUSIV, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a dezvăluit moderatorului Horia Ivanovici un mesaj cu subînțeles pe care l-a primit de la șeful său de partid, premierul ILie Bolojan.

De ce i-a spus Ilie Bolojan lui Ciprian Ciucu ”Ai grijă să postești!” Candidatul PNL la Primăria Capitalei explică la ce face trimitere acest mesaj

Aflat în cursul acestei zile în studioul FANATIK, primarul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, a vorbit despre foarte multe subiecte interesante în perspectiva alegerilor locale parțiale de pe 7 decembrie. La un moment dat, liberalul i-a dezvăluiri moderatorului Horia Ivanovici un mesaj pe care l-a primit de la Ilie Bolojan.

Premierul a fost prezent constant . Acesta din urmă spune că Ilie Bolojan i-a transmis, recent, niște cuvinte care au un subînțeles special. ”Ilie Bolojan mi-a zis: ‘Ai grijă să postești, și tu postești!’. În sensul să nu iei șpagă, să postești. Era o figură de stil. Așa e expresia. Așa s-a exprimat, că și el a postit, în toată cariera lui”, a spus Ciprian Ciucu.

Ce salariu are Ciprian Ciucu în funcția de primar la Sectorul 6

Cu această ocazie, candidatul PNL la alegerile locale din Capitală a dezvăluit și salariul pe care îl are în acest moment la Sectorul 6. Deși nu este unul colosal, Ciucu spune despre venitul său că este ”foarte bun”, care îți ajunge ”când ai întreținerea 500 de lei”.

”Salariul de primar este foarte bun. Un primar câștigă bine. 17.000 de lei. Bine, dacă stai într-un viloi și așa, poate că nu-ți ajung, dar când ai întreținerea 500 de lei, eu zic că e foarte ok. Și soția lucrează, suntem ok, deci nu mă plâng de bani”, mai adaugă Ciucu.

dacă nu are cumva imobile în afara Capitalei. Candidatul liberal a profitat de moment pentru a dezvălui o întâmplare recentă. Acesta spune că a citit un articol în presă unde se precizează că are o vilă în Domnești. Liberalul spune, într-o notă amuzantă, ce ”probleme” a avut cu soția din cauza acestui așa-zis fake news.

”Mi-a apărut o vilă prin Domnești, s-a scris că Ciucu și-a luat o vilă în Domnești. Nu, că era urâtă rău. Nu mă reprezintă. Și îi zic lu nevastă-mea uite ce articol e aici, iar ea: ‘ai ceva să-mi spui? Și eu nu știu?’ Zic, ‘stai liniștită că nu suntem în Rusia, să ne crească vreo casă sau vreun cont în bancă. Suntem ok’

Se duce la magazinul de la bloc și de acolo îi spune ce faceți doamnă, credeam că v-ați mutat! Păi, unde să mă mut. Păi, în Domnești, nu v-ați mutat în Domnești? Nu, doamnă, aic stăm. Vă dați seama că băieții din scara blocului mă văd în fiecare zi”, povestește Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.