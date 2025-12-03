Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, unul dintre cei 17 candidați la Primăria Capitalei, este persoana desemnată de Partidul Național Liberal (PNL) pentru șefia municipiului. A ocupat mai multe funcții publice, iar de aproape 10 ani este primarul Sectorului 6 al Capitalei.

Cine e Ciprian Ciucu, omul liberalilor pentru București

Ciprian Ciucu are 47 de ani, este născut pe 18 martie în Pitești, județul Argeș, și este unul dintre cei mai vizibili politicieni de la ora actuală. Ocupă funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, din care face parte în mod oficial din anul 2016.

De-a lungul timpului s-a făcut remarcat prin inițiativele lui sociale și interesul pentru societatea civilă, având diverse funcții publice, printre care la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Centrul Educația 2000+, de unde a coordonat proiecte și politici educaționale și anti-corupție.

Cum a intrat Ciprian Ciucu în politică și de ce e considerat unul dintre cei mai tineri reformatori din PNL

După ce a absolvit facultatea, Ciprian Ciucu a lucrat în departamentul de Relații Publice al Președinției României. Ulterior și-a continuat activitatea în cadrul mai multor ONG-uri, în zona de administrație publică, consultanță în politici publice și proiecte europene. O perioadă a fost și lector la Universitatea din București.

Ciucu a candidat pentru prima oară la primărie în 2016, independent, fiind susținut de fosta formațiune M10, condusă la acea vreme de fosta ministră a Justiției, Monica Macovei. A pierdut susținerea partidului, astfel că a decis să se înscrie în PNL.

Peste ani, Ciucu va fi considerat unul dintre cei mai tineri reformatori ai partidului cu ștate vechi. El a făcut, de-a lungul timpului, nu doar afirmații explicite, cum ar fi „Dacă PNL nu se reformează, riscă să dispară”, dar a și pus în aplicare proiecte menite să schimbe din temelii imaginea partidului din care face parte.

Din funcția de primar al Sectorului 6, s-a preocupat activ de eficientizarea administrației locale, a promovat transparența și a aplicat toate cunoștințele acumulate în cadrul activității sale din domeniul societății civile și protecției sociale. Nu s-a ferit să critice elita partidului și să facă apel la necesitatea schimbărilor și a responsabilității.

Carieră politică Ciprian Ciucu

Abia în anul 2016 a intrat oficial în partid, urcând treptat până în fruntea formațiunii politice, ocupând în prezent funcția de prim-vicepreședinte. Încă de la început a fost numit consilier general al Municipiului București din partea PNL.

Între 2019 și 2020 a ocupat funcția de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, ulterior fiind desemnat candidat al PNL la Primăria Sectorului 6, cursă pe care a și câștigat-o. Un an mai târziu a ajuns președinte al filialei PNL București, iar în 2024 a fost reales primar al Sectorului 6. În același an a devenit prim-vicepreședinte al formațiunii, funcție pe care o are și în prezent, pe lângă cea de primar și .

Anterior, în 2023, Ciucu și-a dat demisia de la șefia PNL București, argumentând cu faptul că Sectorul 6 are mai mare nevoie de el, iar timpul nu îi permite să ocupe ambele funcții.

Studii

În anul 2000, candidatul PNL la Primăria Capitalei a absolvit facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A urmat și un masterat în Politici Publice și Integrare Europeană în cadrul aceleiași universități.

Declarația de avere a lui Ciprian Ciucu – salariu, proprietăți, venituri și investiții

Potrivit ultimei sale declarații de avere, publicate pe pagina , Ciprian Ciucu deține un teren de peste 5.000 de mp în Argeș, dobândit în anul 2011, împreună cu soția. Mai deține un teren intravilan de 500 mp în județul Ilfov, în urma unei moșteniri obținute în anul 2018.

În București deține două imobile, respectiv un apartament de 34 mp, achiziționat integral de el în 2004, și un apartament de 61 mp, cumpărat în 2010 împreună cu soția sa. De asemenea, Ciucu are și o mașină marca Renault din anul 2023.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei are și mai multe conturi deschise la diverse bănci. Potrivit ultimelor date din 2024, acesta avea un sold de peste 50.000 de lei și 17.000 de euro, dar și circa 40.000 de lei în fonduri de investiții. Ca venituri, Ciucu beneficiază de salarii în valoare de peste 200.000 de lei pe an. Are la activ și un împrumut oferit chiar partidului din care face parte, dar și un credit contractat în 2010.

Ce a realizat Ciprian Ciucu în Sectorul 6 ca primar

Printre principalele realizări ale primarului Ciprian Ciucu se numără Parcul Liniei, unul dintre proiectele cu care Sectorul 6 se poate lăuda. A investit și în reconstrucția și reabilitarea mai multor străzi, trotuare și alei, fiind vorba de peste 100.000 de mp refăcuți, potrivit instituției pe care o conduce.

De asemenea, a creat și reabilitat numeroase locuri de joacă, terenuri de sport, școli și grădinițe ridicate de la zero și reabilitate. Ciucu se laudă și cu reamenajări urbane importante, fiind vorba despre transformarea unor zone insalubre în spații moderne de care cetățenii se pot bucura oricând în timpul liber. Un alt proiect despre care Ciucu vorbește des este rezolvarea problemei parcărilor din Sectorului 6, lucru pe care îl propune și pentru Primăria Generală.

Despre multe dintre proiectele duse la bun sfârșit de Ciprian Ciucu, menționate chiar de el pe internet, se numără:

Atragerea de Fonduri Nerambursabile – externe: peste un miliard de lei pentru un total de 131 de proiecte;

Investiții de aproape 2 miliarde în proiecte de dezvoltare a Sectorului 6, jumătate din sumă provenind din fonduri europene;

Construcția de la zero a șapte unități de învățământ: o creșă, două grădinițe și patru corpuri de școală;

Echiparea completă cu fonduri europene – 83 de milioane de lei prin PNRR: 65 de școli și grădinițe;

Amenajarea primei baze de tratament balneo de către o autoritate publică locală din România: Centrul Floare Roșie;

Amenajarea a 378.000 mp de spațiu verde;

Reabilitarea Digului Lacului Morii și amenajarea unei promenade de 2,2 km și peste 10.000 mp + cea mai lungă pistă de alergare profesionistă din România, certificată de World Athletics;

Înființarea a peste 8.000 de locuri noi de parcare.

Critici și controverse în mandatul lui Ciucu

În ciuda acestor realizări, Ciprian Ciucu a fost ținta unor acuzații și controverse ce au vizat modul de administrare a Sectorului 6. Printre ele se află atribuirea de contracte unor firme apropiate politic de administrația locală și chiar implicarea în mafia imobiliară.

În urmă cu un an, Ciucu a fost reclamat la Agenția Națională de Integritate pentru că ar fi angajat la Primăria Sectorului 6 persoane la care avea datorii, creditorii fiind prezenți inclusiv în declarația de avere. A ajuns și în vizorul Parchetului General, după ce ar fi făcut declarații false privind implicarea sa într-o anchetă ce viza infracțiunea de trafic de documente false.

O altă controversă se referă la angajarea mamei sale pensionare în mai multe posturi de stat, fără ca aceasta să mai dea concurs. El a explicat că mama sa este „membru PNL de 20 de ani” și că „a fost susținută de PNL Sector 3 pentru poziția de consilier în cabinetul demnitarului, posturi ocupate fără concurs, că așa sunt acestea”.

Amintim și de controversa campaniei prezidențiale, Ciprian Ciucu fiind director de campanie „pe online” pentru fostul candidat la Cotroceni, Nicolae Ciucă. Promovarea pe TikTok a fostului premier s-a dovedit a fi în sprijinul lui Călin Georgescu de fapt. Potrivit unui document CSAT desecretizat după alegerile prezindențiale din 2024, campania #EchilibruşiVerticalitate, sponsorizată de PNL, „este identică cu campania Frate pentru Frate derulată de Federaţia Rusă în Ucraina”. Atunci Ciucu a spus că el a devenit șef de campanie târziu, abia în ultimele trei săptămâni și nu știe cum s-a derulat procesul de promovare a candidaților.

Ce propune Ciprian Ciucu pentru București, dacă va fi ales primar

În speranța că speculațiile se vor opri, Ciprian Ciucu vine cu un plan pentru modernizarea totală a Bucureștiului din postura de primar general al Capitalei. Printre propunerile sale se numără regenerarea urbană zonală care să transforme centrul orașului și zonele adiacente într-o zonă modernă și care vine în sprijinul locuitorilor care vor să se bucure de tot ce pune la dispoziție orașul.

De asemenea, intenționează să creeze o „Centură Verde” concepută din parcuri, păduri urbane și spații protejate în jurul orașului și chiar și între sectoare, cu scopul de a reduce poluarea și de a crește calitatea vieții bucureștenilor.

Un alt plan măreț se referă la parcări și trafic. Ciucu promite decongestionarea traficului prin proiecte moderne de infrastructură și crearea de locuri de parcare la un preț infim, accesibil oricărui șofer – 1 leu/oră. Altă dorință a candidatului PNL este reabilitarea sistemului de termoficare, reconsolidarea clădirilor cu risc seismic semnificativ, spitale și modernizare a serviciilor publice.

Sondaje: unde se află Ciprian Ciucu în cursa pentru Capitală

Sondajele din ultima perioadă arată că Ciprian Ciucu este în fruntea preferințelor votanților din București. Cu toate acestea, se dă o adevărată luptă în aceste alegeri locale din București. Bătălia PSD vs PNL pentru Capitală este acerbă, iar sondajele o arată cel mai bine.

Un sondaj realizat de Novel Research, comandat de PNL, arată că Ciucu ar obține 26,4% dintre voturi, la mică diferență de , care ar aduna 24,5%.

Inscop Research arată că lucrurile stau invers: Ciprian Ciucu are 24,2%, în timp ce Daniel Băluță are 26,6%. Flashdata arată că Ciucu ar obține 21,5% din intenția de vot, urmat la doar un procent diferență de Băluță. Un sondaj Avangarde îi poziționează pe cei doi candidați la două procente diferență – Daniel Băluță cu 25% intenție de vor și Ciprian Ciucu cu 23%.

Aceste date reflectă faptul că bucureștenii încă nu s-au decis care candidat este mai capabil să se țină de promisiunile din campanie, luând în considerare și reușitele lor de până acum în sectoarele pe care le cârmuiesc.

Poziția PNL și susținerea politică pentru Ciprian Ciucu

în luna octombrie a acestui an, ulterior candidatura fiindu-i validată de formațiune la nivel național. Susținerea partidului este una semnificativă și din punct de vedere financiar. Planul de cheltuieli vorbește despre circa 600.000 de euro, sumă asigurată de structura centrală a PNL.

Nu doar PNL îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa electorală. Și partidul Forța Dreptei a anunțat oficial, prin Ludovic Orban, că îl susține pe candidatul PNL. De asemenea, Ciucu a semnat recent un acord cu partidul REPER, menționând că își dorește o colaborare pe termen lung.

Ce spune presa despre Ciprian Ciucu

Presa este împărțită în ceea ce îl privește pe Ciprian Ciucu, asemenea sondajelor de opinie. În majoritate, publicațiile de știri și televiziunile titrează despre planul pe zece ani pe care candidatul PNL îl propune pentru București. Există însă și cazuri în care sunt scoase la suprafață presupusele ilegalități pe care le-ar fi comis sau la care ar fi participat Ciprian Ciucu.

Reacțiile cetățenilor la activitatea lui în Sectorul 6

Diferența dintre opinia presei și cea a locuitorilor din Sectorul 6 este subiectivitatea cu care se raportează cei din urmă la Ciprian Ciucu. Multe persoane ce își au domiciliul în acea zonă apreciază reușitele primarului. Printre acestea amintim părinții, mulțumiți de creșterea numărului de creșe și grădinițe, dar și modernizarea celor existente. Alți locuitori se bucură de multitudinea de spații verzi create. Fluidizarea traficului a avut un efect pozitiv în ochii riveranilor și șoferilor, iar transparența lui Ciucu, prin întâlniri periodice cu cetățenii și comunicări pe rețelele sociale, au fost, de asemenea, apreciate.

Desigur că există și critici printre locuitorii din Sectorul 6. Unii cetățeni s-au declarat nemulțumiți de dezvoltarea imobiliară din zonă. Ei acuză emiterea de autorizații de construire unor dezvoltatori imobiliari apropiați de administrația locală. În continuare există voci care susțin că parcările sunt insuficiente, fiind probleme și la termoficare, cu iluminatul stradal sau colectarea deșeurilor.