Ciprian Ciucu critică dur apariția unor date exit poll în spațiul public: ”Trimit cifre false. Suntem doar doi competitori cu șanse”

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a transmis un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, cu doar câteva ore până la închiderea urnelor. Edilul de la Sectorul 6 acuză manipularea cu cifre false din sondaje.

După ora 12.00, în media au început să apară, pe surse, mai multe informații care ar arăta modul în care votează bucureștenii la alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Generală. Situația este în dinamică și, conform datelor sociologice, mai mulți candidați ar avea șanse să câștige acest important scrutin.

ADVERTISEMENT

nu a fost deloc pe placul unui candidat cu șanse la fotoliul de primar. Ciprian Ciucu, candidatul aruncat de PNL în lupta pentru Primăria Capitalei, spune că ”unele partide” scurg către presă cifre false legate de rezultatele votării din Capitală până la această oră.

În opinia edilului de la Sectorul 6, totul este, de fapt, o încercare de manipulare pentru a menține în cursă candidați fără șanse. ”Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit ‘pe surse’ cifre false și ei știu asta”, a scris Ciprian Ciucu într-o scurtă postare pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu: ”Suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare!”

Din același mesaj din online al liberalului mai aflăm că . Ciucu spune că, de fapt, ar fi o luptă între el și încă un candidat, restul fiind fără șanse.

ADVERTISEMENT

”În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!”, și-a încheiat Ciprian Ciucu mesajul de pe platforma de socializare.