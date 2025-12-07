News

Ciprian Ciucu critică dur apariția unor date exit poll în spațiul public: ”Trimit cifre false. Suntem doar doi competitori cu șanse”

Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat critici dure în online față de apariția unor date exit poll în spațiul public. Care ar fi, în opinia sa, realitatea momentului.
Adrian Baciu
07.12.2025 | 16:27
Ciprian Ciucu critica dur aparitia unor date exit poll in spatiul public Trimit cifre false Suntem doar doi competitori cu sanse
Ciprian Ciucu, reacție după apariția unor date exit poll: ”Suntem doar doi competitori cu șanse”. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a transmis un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, cu doar câteva ore până la închiderea urnelor. Edilul de la Sectorul 6 acuză manipularea cu cifre false din sondaje.

Ciprian Ciucu critică apariția unor date de tip exit poll în spațiul public

După ora 12.00, în media au început să apară, pe surse, mai multe informații care ar arăta modul în care votează bucureștenii la alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Generală. Situația este în dinamică și, conform datelor sociologice, mai mulți candidați ar avea șanse să câștige acest important scrutin.

ADVERTISEMENT

Apariția acestor sondaje de moment nu a fost deloc pe placul unui candidat cu șanse la fotoliul de primar. Ciprian Ciucu, candidatul aruncat de PNL în lupta pentru Primăria Capitalei, spune că ”unele partide” scurg către presă cifre false legate de rezultatele votării din Capitală până la această oră.

În opinia edilului de la Sectorul 6, totul este, de fapt, o încercare de manipulare pentru a menține în cursă candidați fără șanse. ”Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit ‘pe surse’ cifre false și ei știu asta”, a scris Ciprian Ciucu într-o scurtă postare pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare

Ciprian Ciucu: ”Suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare!”

Din același mesaj din online al liberalului mai aflăm că această competiție pentru Primăria Generală nu ar fi una așa de strânsă între 4 candidați. Ciucu spune că, de fapt, ar fi o luptă între el și încă un candidat, restul fiind fără șanse.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri....
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”

”În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!”, și-a încheiat Ciprian Ciucu mesajul de pe platforma de socializare.

De ce prezența la vot din Capitală este atât de mică. Cum explică...
Fanatik
De ce prezența la vot din Capitală este atât de mică. Cum explică specialiștii fenomenul: „Nu e din cauza vremii”
Video. Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați...
Fanatik
Video. Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați de membrii AUR
Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan...
Fanatik
Cum arăta prezența la vot în 2024, când a fost reales Nicușor Dan primar al Capitalei, comparativ cu 2025. Datele sunt clare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!