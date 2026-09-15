Sport

Ce se întâmplă cu Arena Națională pentru finala Europa League 2028. Ciprian Ciucu, primele decizii

Vestea că Bucureștiul va fi gazda unei noi finale de UEFA Europa League l-a încântat enorm pe Ciprian Ciucu. Primarul Capitalei promite că va lua măsuri pentru modernizarea celui mai mare stadion din țară
Cristian Măciucă
15.09.2026 | 14:53
Ce se intampla cu Arena Nationala pentru finala Europa League 2028 Ciprian Ciucu primele decizii
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Ce se întâmplă cu Arena Națională pentru finala Europa League 2028. Ciprian Ciucu, primele decizii: „Deja am vorbit cu Răzvan Burleanu”. FOTO: Fanatik
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Ciprian Ciucu (48 de ani) a primit cu brațele deschise vestea conform căreia Bucureștiul va găzdui finala Europa League de peste doi ani. Primarul Capitalei promite lucrări de modernizare la cel mai mare stadion din țară și a transmis punctual ce are de gând să facă.

Ciprian Ciucu a reacționat după ce Bucureștiul a primit organizarea finalei Europa League 2028

Finala Europa League revine la București! După succesul din 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0, ultimul act din a doua cea mai importantă competiție intercluburi se va juca pe Arena Națională. Ciprian Ciuc a aplaudat această victorie a Federației Române de Fotbal și promite să ofere condiții optime pentru disputarea finalei UEL din 2028. Inclusiv cubul care servește drept tabelă de marcaj ar trebui să funcționeze la parametri normali.

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„Finala Europa League se va juca pe Arena Națională în 2028 Foarte tare! Felicitări Federației Române de Fotbal (FRF) pentru acestă reușită! În Primăvară ne-am parteneriat cu FRF pentru acestă candidatură, am lucrat la dosar pe parte noastră de responsabilități, și ne-am asumat următoarele:

  • Punem la dispoziție stadionul Arena Națională;
  • Amenajăm sapațiile/zone de interes pentru suporteri în oraș, locații care se vor stabili de comun acord cu Federația Română de Fotbal;
  • Asigurăm unui plan de mobilitate și management urban, în special pe traseul de la Aeroportul Internațional Henri Coandă până la Stadionul Arena Națională și zonele amenajate pentru suporteri în oraș (da, vom fi închis cele mai multe dintre șantiere până atunci);
    Ne-am asumat o serie de lucrări de reabilitare si modernizare a stadionului printre cele mai importante fiind:
  • Lucrări de proiectare și reparații la structură și acoperiș, pentru care s-a semnat contractul de achiziție publică în luna septembrie a acestui an;
  • Înlocuirea ecranelor LED ale tabelei de marcaj (videocub) care constau în furnizare, montare și punere în funcțiune ecrane led și platformă de management afișare conținut aferente tabelei electronice , procedură de achiziție publică care va fi inițiată în perioada imediat următoare;
  • Lucrări de modernizare și upgradarea echipamentelor și sistemelor în ceea ce privește facilități precum broadcasting, transmisie TV și media, zona vestiarelor și a staff-urilor, zona băncilor de rezervă.

Deja am vorbit cu dl. Răzvan Burleanu și l-am felicitat pentru acestă inițiativă și reușită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului și al orașului nostru! Foarte, foarte tare!”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

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Când se va juca finala Europa League de la București

Finala Europa League din anul 2028, de la București, se va juca pe 17 mai, de la ora 22:00, într-o zi de miercuri. Capitala României a câștigat cursa pentru organizarea acestui meci după o luptă cu Franța (Parc Olympique Lyonnais sau Parc des Princes), Italia (Juventus Stadium) și Serbia (National Stadium).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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