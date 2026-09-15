Ciprian Ciucu (48 de ani) a primit cu brațele deschise vestea conform căreia Bucureștiul va găzdui finala Europa League de peste doi ani. Primarul Capitalei promite lucrări de modernizare la cel mai mare stadion din țară și a transmis punctual ce are de gând să facă.
Finala Europa League revine la București! După succesul din 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0, ultimul act din a doua cea mai importantă competiție intercluburi se va juca pe Arena Națională. Ciprian Ciuc a aplaudat această victorie a Federației Române de Fotbal și promite să ofere condiții optime pentru disputarea finalei UEL din 2028. Inclusiv cubul care servește drept tabelă de marcaj ar trebui să funcționeze la parametri normali.
„Finala Europa League se va juca pe Arena Națională în 2028 Foarte tare! Felicitări Federației Române de Fotbal (FRF) pentru acestă reușită! În Primăvară ne-am parteneriat cu FRF pentru acestă candidatură, am lucrat la dosar pe parte noastră de responsabilități, și ne-am asumat următoarele:
Deja am vorbit cu dl. Răzvan Burleanu și l-am felicitat pentru acestă inițiativă și reușită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul fotbalului și al orașului nostru! Foarte, foarte tare!”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.
Finala Europa League din anul 2028, de la București, se va juca pe 17 mai, de la ora 22:00, într-o zi de miercuri. Capitala României a câștigat cursa pentru organizarea acestui meci după o luptă cu Franța (Parc Olympique Lyonnais sau Parc des Princes), Italia (Juventus Stadium) și Serbia (National Stadium).