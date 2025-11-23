Ciprian Ciucu, dezamăgit de Cătălin Drulă: “Credeam că-l cunosc. Nu înțeleg de ce mă atacă pentru că e el pe locul 4”

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a fost atacat extrem de dur, recent, de contracandidatul său la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Liberalul a spus, la FANATIK EXCLUSIV, că este extrem de dezamăgit de poziția politicianului USR. Liberalul are și o explicație pentru această tensiune.

Ce l-a dezamăgit pe Ciprian Ciucu la rivalul pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă: ”Nu înțeleg de ce mă atacă pentru că e el pe locul 4”

Un sondaj de opinie publicat joi de îl are în fruntea cursei electorale din București pe Ciprian Ciucu, cu un scor de 27,1%. Departe de liberal, pe locul 4, este Cătălin Drulă, cu 11,6%. Acesta din urmă a avut o reacție vehementă după apariția cercetării. Drulă l-a acuzat pe contracandidatul său că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice.

ADVERTISEMENT

Acest scandal electoral a fost abordat, vineri, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV. , că nu a înțeles reacția extrem de vehementă a lui Cătălin Drulă.

”Nu l-am înțeles, pentru că din punctul meu de vedere nu înțeleg de ce mă atacă pe mine, că este el pe locul 4. A fost un sondaj făcut de o casă respectabilă despre care eu habar nu aveam că există. Am aflat odată cu dânsul, din presă, că există acest sondaj.

ADVERTISEMENT

Nu am înțeles acea ieșire nervoasă, dar probabil că vine pe fondul faptului că stă mai prost în sondaje și există o disperare în echipa lui de campanie”, este replica lui Ciucu.

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, după ce Cătălin Drulă l-a făcut arogant: ”O linie de mesaj de la USR”

. Recent, candidatul USR a scris despre rivalul său de la PNL că este arogant și manipulează. Liberalul este de părere că tot ceea ce face Drulă se înscrie pe o linie de mesaj caracteristică celor de la USR.

”Sunt câteva linii de comunicare, de atac la mine, neavând scandaluri de corupție, neavând …nefiind un mandat, cel trecut, un mandat ratat, au găsit niște element. Iar pe asta cu aroganța o scot ei în față, cum că aș fi arogant, pentru că oamenii nu suferă politicienii aroganți. Și atunci tot repetă, membrii USR fac acest lucru și o fac destul de agresiv”, spune Ciucu.

ADVERTISEMENT

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă este un tip arogant, Ciprian Ciucu a spus: ”Nu știu să mă evaluez singur. Poate am și eu momentele mele, nu știu. E o linie de mesaj, nu știu cum au ajuns ei aici, la ‘arogantul Ciucu’. Altă linie: că și eu sunt controlat de mafia imobiliară și tot felul de lucruri din-astea reîncălzite”.

Ciprian Ciucu are și o explicație pentru atacurile lui Drulă: ”Se simte cu spatele la zid. Stă rău în sondaje”

În ceea ce privește o eventuală retragere a lui Drulă din cursă, Ciucu nu se arată interesat și spune că ”domnul Drulă este responsabil de cariera sa politică și doar dânsul poate să știe ce va face mai departe”.

Apoi, revine și insistă pe faptul că, de fapt, nu îl cunoaște așa de bine pe Cătălin Drulă cum credea înainte de această campanie. Toate aceste săgeți venite dinspre rivalul său ar avea și explicații: Drulă se simte cu spatele la zid și stă rău în sondaje.

”Nu-l știu chiar așa de bine, credeam că-l cunosc. Da, vă dați seama că el știe adevărul, știe cine sunt, știe că stau drept, știe aceste lucruri, dar totuși a încurajat niște atacuri pe liniile de mesaje ale USR-ului. Înțeleg, campanie, campanie, dar trebuie să existe niște limite.

Credeam că-l știu, dar na.. oamenii, în anumite circumstanțe excepționale cum sunt acestea se simt cu spatele la zid. Caracterul omului se vede atunci când accede la putere. Nu știu dacă domnul Drulă a acces la putere, dar pun acest gen de comportament pe presiunile pe care le simte stând rău în sondaje”, mai afirmă Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.