News

Ciprian Ciucu dezvăluie cum şi-a anunţat familia că va candida la Primăria Capitalei. Reacţia contrariată a soţiei

Ciprian Ciucu a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre sacrificiile vieții de familie, reacția sinceră a soției la noua candidatură și modul în care fiica lui reușește să rămână departe de presiunea politică.
Daniel Spătaru
22.11.2025 | 11:11
Ciprian Ciucu dezvaluie cum sia anuntat familia ca va candida la Primaria Capitalei Reactia contrariata a sotiei
EXCLUSIV FANATIK
Ciprian Ciucu a dezvăluit cum a reacţionat soţia sa când a auzit că va candida la Primăria Generală Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a recunoscut la FANATIK EXCLUSIV că munca la primărie îi răpeşte mult din timpul pe care şi l-ar dori să-l petreacă alături de familie. El a dezvăluit şi ce reacţie a avut soţia sa când a aflat că îşi va depune candidatura pentru Primăria Generală.

Ciprian Ciucu: „Am crezut că după primul mandat o să vină o perioadă în care o să stăm mai liniştiţi”

Prins cu munca în administraţia publică, Ciprian Ciucu abia dacă mai are timp pentru familie. „Weekend-urile le dedic mai mult familiei, serile, vacanţele, cât apuc. Ar trebui să petrec mai mult timp cu familia mea. Din fericire am o soţie care mă înţelege, am o fată de 15 ani… mă înţelege familia”, a spus primarul Sectorului 6, la FANATIK EXCLUSIV.

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a recunoscut că acum, în prima parte a celui de-al doilea mandat la primăria de sector se aşteăta la o perioadă mai liniştită, dar evoluţiile de pe scena politică i-au dat planurile peste cap. „A fost mai greu acum, în ultima parte. Am crezut că după primul mandat o să vină o perioadă de doi-trei ani până la următoarele alegeri şi am zis că o să stăm mai liniştiţi. Dar uite că domnul primar general a devenit preşedinte şi a vacantat poziţia. Mă simt totuşi pregătit să merg mai departe, adică să merg la Primăria Capitalei. Sunt la vârsta la care am încă energie suficientă să mă pun pe treabă. Soţia mă înţelege şi pot doar să îi mulţumesc pentru acest lucru”, a mai afirmat candidatul PNL pentru alegerile din 7 decembrie.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici cum a decurs scena în care i-a spus soției că se va înscrie în cursa electorală, Ciprian Ciucu a povestit pe larg momentul. „Se vorbea în spaţiul public despre candidatura mea, dar în acel moment nu eram decis dacă să candidez sau nu. Într-o seară, soţia m-a întrebat: ‘Auzi, tu o să candidezi la Primăria Municipiului Bucureşti, nu-i aşa?’ I-am răspuns: ‘Există această posibilitate şi vei fi prima care va afla, imediat ce iau această decizie’. După ce am avut o discuţie cu domnul preşedinte Ilie Bolojan – că dânsul m-a rugat să îmi asum, oricum, şi eu îmi doream – i-am spus soţiei: ‘Uite, o să candidez!’ Şi ea a zis: ‘Ahhh, iaar?'”, i-a spus amuzat Ciucu, rememorând replica exasperată a soţiei sale, conştientă astfel că el va petrece astel şi mai puţin timp acasă.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

„Nici acum nu cred că se ştie la ea la şcoală că e fiica primarului de la Sectorul 6”

Ciprian Ciucu a vorbit şi despre fiica sa, elevă de liceu, spunând că din fericire nu e afectată de activitatea politică a tatălui ei. „Fata nu e prea mult în lumea asta politică, la 15 ani eşti în lumea ta. Ea îşi doreşte să petrecem mai mult timp împreună, îmi doresc şi eu, evident, şi câteodată suferim amândoi din această cauză”, a mai spus el.

ADVERTISEMENT
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm...
Digisport.ro
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”

Mai mult decât atât, se pare că mulţi dintre colegi ei de şcoală nu ştiu că este fiica primarului Sectorului 6. „Până acum nu a fost greu pentru ea să fie fiica unei personalităţi publice, pentru că nu am făcut caz de lucrul acesta. Nici acum nu cred că se ştie la ea la şcoală că e fiica primarului de la Sectorul 6. Nu fac copiii legătura cu numele, ei sunt în lumea lor acolo. Şie mai bine aşa, să nu fie cu nimic avantajată, să nu se creadă cu nimic specială şi să aibă o copilărie şi o viaţă absolut normale. Din fericire, până acum, cât de cât ne-a ieşit”, a mai povestit Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.

Ciprian Ciucu dezvăluie cum şi-a anunţat familia că va candida la Primăria Capitalei. Reacţia contrariată a soţiei

Gigi Neţoiu spune tranşant de ce au plecat americanii din ţara noastră. Pe...
Fanatik
Gigi Neţoiu spune tranşant de ce au plecat americanii din ţara noastră. Pe cine îl consideră „păpuşarul-şef”
Soțul Ancăi Alexandrescu se bate în instanță cu fosta parteneră de viață pentru...
Fanatik
Soțul Ancăi Alexandrescu se bate în instanță cu fosta parteneră de viață pentru o avere uriașă. Ce bunuri are de partajat medicul Răzvan Ene
Ciprian Ciucu: ”Bolojan mi-a spus ’Ai grijă să posteşti’!” Semnificația neștiută a cuvintelor...
Fanatik
Ciprian Ciucu: ”Bolojan mi-a spus ’Ai grijă să posteşti’!” Semnificația neștiută a cuvintelor pe care premierul i le-a adresat primarului Sectorului 6
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Surpriză! Loți Bölöni și-a spus părerea sinceră despre Radu Banciu: 'Ai grijă, îți...
iamsport.ro
Surpriză! Loți Bölöni și-a spus părerea sinceră despre Radu Banciu: 'Ai grijă, îți miroase gura!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!