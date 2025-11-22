Ciprian Ciucu dezvăluie cum şi-a anunţat familia că va candida la Primăria Capitalei. Reacţia contrariată a soţiei

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a recunoscut la FANATIK EXCLUSIV că munca la primărie îi răpeşte mult din timpul pe care şi l-ar dori să-l petreacă alături de familie. El a dezvăluit şi ce reacţie a avut soţia sa când a aflat că îşi va depune candidatura pentru Primăria Generală.

Ciprian Ciucu: „Am crezut că după primul mandat o să vină o perioadă în care o să stăm mai liniştiţi”

Prins cu munca în administraţia publică, Ciprian Ciucu abia dacă mai are timp pentru familie. „Weekend-urile le dedic mai mult familiei, serile, vacanţele, cât apuc. Ar trebui să petrec mai mult timp cu familia mea. Din fericire am o soţie care mă înţelege, am o fată de 15 ani… mă înţelege familia”, a spus primarul Sectorului 6, la FANATIK EXCLUSIV.

Ciprian Ciucu a recunoscut că acum, în prima parte a celui de-al doilea mandat la primăria de sector se aşteăta la o perioadă mai liniştită, dar evoluţiile de pe scena politică i-au dat planurile peste cap. „A fost mai greu acum, în ultima parte. Am crezut că după primul mandat o să vină o perioadă de doi-trei ani până la următoarele alegeri şi am zis că o să stăm mai liniştiţi. Dar uite că domnul primar general a devenit preşedinte şi a vacantat poziţia. Mă simt totuşi pregătit să merg mai departe, adică să merg la Primăria Capitalei. Sunt la vârsta la care am încă energie suficientă să mă pun pe treabă. Soţia mă înţelege şi pot doar să îi mulţumesc pentru acest lucru”, a mai afirmat candidatul PNL pentru alegerile din 7 decembrie.

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici cum a decurs scena în care i-a spus soției că se va înscrie în cursa electorală, . „Se vorbea în spaţiul public despre candidatura mea, dar în acel moment nu eram decis dacă să candidez sau nu. Într-o seară, soţia m-a întrebat: ‘Auzi, tu o să candidezi la Primăria Municipiului Bucureşti, nu-i aşa?’ I-am răspuns: ‘Există această posibilitate şi vei fi prima care va afla, imediat ce iau această decizie’. După ce am avut o discuţie cu domnul preşedinte Ilie Bolojan – că dânsul m-a rugat să îmi asum, oricum, şi eu îmi doream – i-am spus soţiei: ‘Uite, o să candidez!’ Şi ea a zis: ‘Ahhh, iaar?'”, i-a spus amuzat Ciucu, rememorând replica exasperată a soţiei sale, conştientă astfel că el va petrece astel şi mai puţin timp acasă.

„Nici acum nu cred că se ştie la ea la şcoală că e fiica primarului de la Sectorul 6”

, elevă de liceu, spunând că din fericire nu e afectată de activitatea politică a tatălui ei. „Fata nu e prea mult în lumea asta politică, la 15 ani eşti în lumea ta. Ea îşi doreşte să petrecem mai mult timp împreună, îmi doresc şi eu, evident, şi câteodată suferim amândoi din această cauză”, a mai spus el.

Mai mult decât atât, se pare că mulţi dintre colegi ei de şcoală nu ştiu că este fiica primarului Sectorului 6. „Până acum nu a fost greu pentru ea să fie fiica unei personalităţi publice, pentru că nu am făcut caz de lucrul acesta. Nici acum nu cred că se ştie la ea la şcoală că e fiica primarului de la Sectorul 6. Nu fac copiii legătura cu numele, ei sunt în lumea lor acolo. Şie mai bine aşa, să nu fie cu nimic avantajată, să nu se creadă cu nimic specială şi să aibă o copilărie şi o viaţă absolut normale. Din fericire, până acum, cât de cât ne-a ieşit”, a mai povestit Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.