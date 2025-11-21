Ciprian Ciucu, invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, vineri, 21 noiembrie, de la ora 17.30. Ediție spectacol a emisiunii, cu multe dezvăluiri

News

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, va veni vineri, 21 noiembrie, la FANATIK EXCLUSIV. Se anunță o nouă ediție spectacol moderată de Horia Ivanovici, cu multe dezvăluiri.
Adrian Baciu
21.11.2025 | 08:00
EXCLUSIV FANATIK
Ciprian Ciucu, invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV. Sursa foto: colaj Fanatik
Spectacolul emisiunilor FANATIK EXCLUSIV continuă vineri, 21 noiembrie, cu un nou invitat de marcă. De la ora 17.30, invitatul lui Horia Ivanovici este unul dintre candidații cotați cu șanse mari la alegerile pentru Primăria Capitalei, de pe 7 decembrie. E vorba de Ciprian Ciucu, în prezent edil la Sectorul 6.

Planurile lui Ciprian Ciucu pentru Capitală. Totul, vineri, la FANATIK EXCLUSIV, cu Horia Ivanovici

Peste ceva mai mult de două săptămâni, circa 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pentru a-și alege un nou primar general. În prezent, conform sondajelor, patru candidați par desprinși în frunte și, din analiza sociologilor, dintre ei se va alege noul edil. Pe ”lista scurtă” îl găsim și pe Ciprian Ciucu, unul dintre primarii de sector cu cea mai mare încredere în rândul cetățenilor.

Candidatul pe care PNL îl aruncă în luptă la scrutinul local de pe 7 decembrie va fi, vineri, în platoul FANATIK EXCLUSIV. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, vine să vorbească despre șansele sale, despre contracandidații săi și despre prioritățile Bucureștiului.

Într-o ediție care se anunță din nou una extrem de interesantă, cu multe subiecte tari, Ciprian Ciucu va răspunde tuturor întrebărilor lui Horia Ivanovici. Alegătorii din Capitală, dar și publicul larg în general, sunt curioși să afle poziția candidatului liberal față de ultimele mișcări din această extrem de strânsă bătălie electorală.

Cu numai 24 de ore în urmă, în direcția lui Ciprian Ciucu a venit o rafală puternică din partea unui rival la alegerile de pe 7 decembrie. Cătălin Drulă, candidatul USR, a comentat, joi, cel mai recent sondaj privind intenția de vot la alegerile parțiale din Capitală. Acest sondaj îl plasează, pentru prima dată, pe poziția a 4-a. Fostul ministru al transporturilor l-a acuzat pe contracandidatul său liberal Ciprian Ciucu că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice. Ce va spune Ciucu despre aceste acuzații, aflăm la FANATIK EXCLUSIV.

Ce spune Ciprian Ciucu despre ultimele sondaje. Pe cine vede principal contracandidat

În mod oficial, campania electorală pentru alegerile locale parțiale din Capitală începe sâmbătă, 22 noiembrie 2025, urmând să se încheie pe 6 decembrie 2025, la ora 7:00, cu o zi înainte de scrutin. În ultimele zile, în spațiul public au curs nenumărate sondaje efectuate de mai multe instituții de cercetare sociologică.

În toate cercetările, patru candidați au ocupat constat primele poziții: Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. Vineri, la FANATIK EXCLUSIV, candidatul PNL va vorbi despre aceste sondaje și va spune, cu siguranță, pe cine vede ca principal rival pentru postul de primar general.

Emisiunea moderată de Horia Ivanovici poate fi urmărită LIVE vineri, de la ora 17.30, în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. Ulterior, podcast-ul va fi disponibil și pe canalul de YouTube FANATIK.RO.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
