Ciprian Ciucu, în prima zi după alegeri. Primarul ales a anunțat măsurile pe care le va lua în următoarele două luni

Ciprian Ciucu a câștigat fotoliul de primar al Capitalei. Alegerile s-au desfășurat duminică, 7 decembrie. Imediat după afișarea primelor exit-poll-uri, liberalul a declarat că are „mult de muncă” și că va transforma Bucureștiul în proiectul vieții sale. Ce spune Ciucu de la sediul Primăriei Sector 6. Ce planuri are în viitorul apropiat.

Ce planuri are Ciprian Ciucu în următoarele zile

Ciprian Ciucu a declarat, de la sediul Primăriei Sectorului 6, că va face ordine și va face demersurile pentru continuarea proiectelor, înainte de a-și depune jurământul pentru fotoliul de primar general. De asemenea, acesta a menționat că, în următoarea perioadă, va lăsa toate lucrurile în regulă înainte să plece de la primăria de sector.

„În această dimineață am stat împreună cu echipa mea și am discutat despre continuarea proiectelor, pentru că sunt foarte multe pentru Sectorul 6. Așteptăm, în această săptămână aprobarea de la ANAF pentru a asemna contratul cu câtigătorul spitalului pe care-l construim în sectorul 6. Continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, la insula Lacului Morii, Parcul Grozăvești. Avem mai multe școli în construcție, să vedem care este stadiul șantierelor”, a declarat Ciucu.

În acest context, Ciprian Ciucu a declarat că va pune la punct mai multe chestiuni cu viceprimarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Tot el va întocmi bilanțul pe acest an. De asemenea,

Ce face Ciprian Ciucu pentru următoarele două luni

Edilul a subliniat că ține legătura și cu Stelian Bujduveanu, cel care a asigurat interimatul la după ce Nicușor Dan a preluat funcția de președinte. În același timp, el a precizat că se va pune la punct și cu toate aceste chestiuni și că urmează o perioadă de acomodare.

„Va urma o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci, va fi o perioadă în care voi acumula multe informații, o perioadă prin care îmi voi contura și mai bine viziunea și voi adăuga practic la program”, a mai declarat Ciucu.