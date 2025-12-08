News

Ciprian Ciucu, în prima zi după alegeri. Primarul ales a anunțat măsurile pe care le va lua în următoarele două luni

Ciprian Ciucu a dat noi declarații după victoria de la Primăria Capitalei. Acesta a reușit duminică, 7 decembrie, să obțină un scor de 36,16% și să se claseze pe primul loc în preferințele bucureștenilor
Codrina Menţel
08.12.2025 | 13:09
Ciprian Ciucu in prima zi dupa alegeri Primarul ales a anuntat masurile pe care le va lua in urmatoarele doua luni
Ciprian Ciucu și-a anunțat planurile de moment. Ce va face în următoarele două luni. Foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu a câștigat fotoliul de primar al Capitalei. Alegerile s-au desfășurat duminică, 7 decembrie. Imediat după afișarea primelor exit-poll-uri, liberalul a declarat că are „mult de muncă” și că va transforma Bucureștiul în proiectul vieții sale. Ce spune Ciucu de la sediul Primăriei Sector 6. Ce planuri are în viitorul apropiat.

Ce planuri are Ciprian Ciucu în următoarele zile

Ciprian Ciucu a declarat, de la sediul Primăriei Sectorului 6, că va face ordine și va face demersurile pentru continuarea proiectelor, înainte de a-și depune jurământul pentru fotoliul de primar general. De asemenea, acesta a menționat că, în următoarea perioadă, va lăsa toate lucrurile în regulă înainte să plece de la primăria de sector.

ADVERTISEMENT

„În această dimineață am stat împreună cu echipa mea și am discutat despre continuarea proiectelor, pentru că sunt foarte multe pentru Sectorul 6. Așteptăm, în această săptămână aprobarea de la ANAF pentru a asemna contratul cu câtigătorul spitalului pe care-l construim în sectorul 6. Continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, la insula Lacului Morii, Parcul Grozăvești. Avem mai multe școli în construcție, să vedem care este stadiul șantierelor”, a declarat Ciucu.

În acest context, Ciprian Ciucu a declarat că va pune la punct mai multe chestiuni cu viceprimarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Tot el va întocmi bilanțul pe acest an. De asemenea, Ciucu a menționat că Moldovan va deveni primar interimar.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

Ce face Ciprian Ciucu pentru următoarele două luni

Edilul a subliniat că ține legătura și cu Stelian Bujduveanu, cel care a asigurat interimatul la Primăria Capitalei după ce Nicușor Dan a preluat funcția de președinte. În același timp, el a precizat că se va pune la punct și cu toate aceste chestiuni și că urmează o perioadă de acomodare.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului

„Va urma o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci, va fi o perioadă în care voi acumula multe informații, o perioadă prin care îmi voi contura și mai bine viziunea și voi adăuga practic la program”, a mai declarat Ciucu.

Dominic Fritz, atac la Marcel Ciolacu: „Își dorește ca USR să dispară și...
Fanatik
Dominic Fritz, atac la Marcel Ciolacu: „Își dorește ca USR să dispară și să se revină la coaliția care ne-a adus în criză”
Profilul alegătorului din Capitală. Cine a votat-o pe Anca Alexandrescu, candidata surpriză de...
Fanatik
Profilul alegătorului din Capitală. Cine a votat-o pe Anca Alexandrescu, candidata surpriză de pe locul doi
Liderul USR, despre eșecul lui Drulă la alegerile din Capitală: „E ușor să...
Fanatik
Liderul USR, despre eșecul lui Drulă la alegerile din Capitală: „E ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!