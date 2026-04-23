„Ciprian Ciucu își pregătește candidatura la președinție! De asta l-a atacat pe Nicușor Dan”. Profeția lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a comentat rolul lui Ciprian Ciucu în scandalul de pe scena politică. Primarul general al Capitalei l-a criticat dur zilele trecute pe preşedintele Nicuşor Dan, iar „Oracolul de la Bălceşti” a analizat substratul criticilor aduse şefului statului de edilul liberal.

Dragomir consideră că postul de primar general e rampă de lansare pentru preşedinţie

Ciprian Ciucu a spus la începutul săptămânii că destrămarea coaliţiei de guvernare este un eşec şi al lui Nicuşor Dan, pe care l-a acuzat că prin atitudinea şi declaraţiile din ultima vreme s-a coordonat mai mult cu mişcările PSD. Dumitru Dragomir a privit dincolo de criticile primarului general şi a dezvăluit care este scopul ascuns al acestora.

„Ciucu este băiat deştept şi părerea mea este că îşi pregăteşte candidatura pentru preşedinţie, peste patru ani. Postul de primar general este rampa de lansare pentru funcţia de preşedinte al ţării”, a afirmat Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Cine crede că poate să-l mintă pe Ciucu se amăgeşte”

Pe baza acestui principiu fostul deputat a dat exemplul Gabrielei Firea, despre care spune că ar fi putut deveni şeful statului dacă ar mai fi rămas la Primăria Capitalei. „Păi de-asta au curăţat-o pe doamna Firea, că ea era acum preşedintele României”, este convins Mitică Dragomir.

în continuare calităţile lui Ciprian Ciucu, carecterizându-l drept un politician de mare anvergură. „Cine crede că poate să-l amăgească, să-l mintă, pe Ciucu, eu spun că se păcăleşte”, a mai declarat el.

, spunând că intenţia PSD-ului nu a fost de a destabiliza coaliţia, ci doar de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din funcţie.

De altfel el consideră că încă este posibil un viitor guvern în care social-democraţii şi liberalii să fie din nou parteneri. „PSD-ul nu vrea îndepărtarea PNL-ului. Ei vor să-l oprească pe ăsta (n.r. – Ilie Bolojan), care face după capul lui. Că Bolojan nu se consultă cu nimeni, face cum vrea el”, a mai spus Dragomir.