„Ciprian Ciucu își pregătește candidatura la președinție! De asta l-a atacat pe Nicușor Dan”. Profeția lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir susține că atacurile lui Ciprian Ciucu la adresa lui Nicușor Dan ascund o strategie politică. Primarul general al Capitalei şi-ar pregăti astfel terenul pentru o viitoare candidatură la președinție.
Daniel Spătaru
23.04.2026 | 20:04
Ciprian Ciucu isi pregateste candidatura la presedintie De asta la atacat pe Nicusor Dan Profetia lui Mitica Dragomir
Dumitru Dragomir a comentat criticile aduse de Ciprian Ciucu lui Nicuşor Dan şi a analizat ce se află în spatele lor Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat rolul lui Ciprian Ciucu în scandalul de pe scena politică. Primarul general al Capitalei l-a criticat dur zilele trecute pe preşedintele Nicuşor Dan, iar „Oracolul de la Bălceşti” a analizat substratul criticilor aduse şefului statului de edilul liberal.

Dragomir consideră că postul de primar general e rampă de lansare pentru preşedinţie

Ciprian Ciucu a spus la începutul săptămânii că destrămarea coaliţiei de guvernare este un eşec şi al lui Nicuşor Dan, pe care l-a acuzat că prin atitudinea şi declaraţiile din ultima vreme s-a coordonat mai mult cu mişcările PSD. Dumitru Dragomir a privit dincolo de criticile primarului general şi a dezvăluit care este scopul ascuns al acestora.

„Ciucu este băiat deştept şi părerea mea este că îşi pregăteşte candidatura pentru preşedinţie, peste patru ani. Postul de primar general este rampa de lansare pentru funcţia de preşedinte al ţării”, a afirmat Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Cine crede că poate să-l mintă pe Ciucu se amăgeşte”

Pe baza acestui principiu fostul deputat a dat exemplul Gabrielei Firea, despre care spune că ar fi putut deveni şeful statului dacă ar mai fi rămas la Primăria Capitalei. „Păi de-asta au curăţat-o pe doamna Firea, că ea era acum preşedintele României”, este convins Mitică Dragomir.

Fostul şef al LPF a lăudat în continuare calităţile lui Ciprian Ciucu, carecterizându-l drept un politician de mare anvergură. „Cine crede că poate să-l amăgească, să-l mintă, pe Ciucu, eu spun că se păcăleşte”, a mai declarat el.

Mitică Dragomir a vorbit şi despre criza politică, spunând că intenţia PSD-ului nu a fost de a destabiliza coaliţia, ci doar de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din funcţie.

De altfel el consideră că încă este posibil un viitor guvern în care social-democraţii şi liberalii să fie din nou parteneri. „PSD-ul nu vrea îndepărtarea PNL-ului. Ei vor să-l oprească pe ăsta (n.r. – Ilie Bolojan), care face după capul lui. Că Bolojan nu se consultă cu nimeni, face cum vrea el”, a mai spus Dragomir.

"Ciprian Ciucu îşi pregăteşte candidatura la preşedinţie! De asta l-a atacat pe Nicuşor Dan". Profeţia lui Mitică Dragomir

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!