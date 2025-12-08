News

Ciprian Ciucu lămurește tensiunile din relația cu Nicușor Dan: „Acolo s-a rupt ceva. E timpul pentru o resetare”

Ciprian Ciucu a explicat care este relația sa cu președintele Nicușor Dan. Ce așteptări are primarul ales al Capitalei după victoria înregistrată duminică
Ana-Maria Tomescu
08.12.2025 | 07:56
Ciprian Ciucu lamureste tensiunile din relatia cu Nicusor Dan Acolo sa rupt ceva E timpul pentru o resetare
Ciprian Ciucu lămurește tensiunile din relația cu Nicușor Dan. colaj Fanatik/ Foto hepta
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a făcut dezvăluiri despre relația cu președintele Nicușor Dan. El a lămurit tensiunile cu liderul statului, dar a vorbit și despre motivele care ar fi dus la această situație.

Ce spune Ciprian Ciucu despre relația cu Nicușor Dan

Duminică seara, după aflarea primelor rezultate din secțiile de votare, liberalul a fost întrebat de ce Nicușor Dan a susținut un alt candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu crede s-a ajuns aici pentru că a semnalat anumite lucruri privind guvernarea, iar acestea au fost văzute drept „atacuri”.

Totuși, primarul ales al Bucureștiului spune că nu își dorește să aibă o relație tensionată cu președintele României. Ciprian Ciucu a amintit că este important între edilul Capitalei și șeful statului să există dialog, adăugând că este nevoie de o „resetare” în relația cu președintele României.

Ciprian Ciucu: „Nu intenționez să am vreun conflict cu președintele”

„Cred că este timpul pentru o resetare, vă zic sincer, nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României, din contră, dacă doreşte să aibă o discuţie cu mine (…) ca doi oameni care se cunosc de mult timp, eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog.

Nu o să mă vedeţi că o să mă prezint ca un challenger în ceea ce priveşte Preşedinţia României pentru că am declarat şi o repet, nu mă interesează. Pe mine mă interesează, e adevărat, trebuie să şi conving pe parcurs, să fiu primarul Bucureştiului pentru un număr de ani care să-mi permită să fac lucruri care să aibă impact”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit news.ro.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile din Capitală cu 36,16 % din voturi, așa cum arată rezultatele finale după numărarea tuturor proceselor verbale. Pe următoarele locuri s-au clasat Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR (21,94%) și Daniel Băluță (PSD), cu 20,51%.

