Ciprian Ciucu lămurește tensiunile din relația cu Nicușor Dan: „Acolo s-a rupt ceva. E timpul pentru o resetare”

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a făcut dezvăluiri despre relația cu președintele Nicușor Dan. El a lămurit tensiunile cu liderul statului, dar a vorbit și despre motivele care ar fi dus la această situație.
Duminică seara, după aflarea primelor rezultate din secțiile de votare, liberalul a fost întrebat de ce Nicușor Dan a susținut un alt candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu crede s-a ajuns aici pentru că a semnalat anumite lucruri privind guvernarea, iar acestea au fost văzute drept „atacuri”.
Totuși, primarul ales al Bucureștiului spune că nu își dorește să aibă o relație tensionată cu președintele României. Ciprian Ciucu a amintit că este important între edilul Capitalei și șeful statului să există dialog, adăugând că este nevoie de o „resetare” în relația cu președintele României.
„Cred că este timpul pentru o resetare, vă zic sincer, nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României, din contră, dacă doreşte să aibă o discuţie cu mine (…) ca doi oameni care se cunosc de mult timp, eu îl respect pe Nicuşor Dan, şi vrea să-mi prezinte viziunea pe care o are, vrea să afle ce viziune am eu, cum ne compatibilizăm puţin modul de acţiune pentru viitor, este important ca între primarul Bucureştiului şi preşedintele României să existe un dialog.
Nu o să mă vedeţi că o să mă prezint ca un challenger în ceea ce priveşte Preşedinţia României pentru că am declarat şi o repet, nu mă interesează. Pe mine mă interesează, e adevărat, trebuie să şi conving pe parcurs, să fiu primarul Bucureştiului pentru un număr de ani care să-mi permită să fac lucruri care să aibă impact”, a declarat Ciprian Ciucu, potrivit news.ro.
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile din Capitală cu 36,16 % din voturi, așa cum arată rezultatele finale după numărarea tuturor proceselor verbale. Pe următoarele locuri s-au clasat Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR (21,94%) și Daniel Băluță (PSD), cu 20,51%.