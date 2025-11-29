Sport

Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”

Unul dintre candidații la Primăria București, actual primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, dezvăluie că are planuri mari pentru a ajuta sportul din Capitală. Ce plan măreț a pus la cale.
29.11.2025 | 22:25
Ciprian Ciucu le promite bucurestenilor o Sala Polivalenta la standarde occidentale Vom pune Capitala pe harta sportului mondial
Planurile lui Ciucu pentru București la nivel de sport
Sportul la nivel național suferă de mulți ani, iar regresul este resimțit din ce în ce mai mult de la Revoluție și până acum, iar Ciprian Ciucu, candidatul din partea PNL la Primăria Capitalei, vrea să schimbe lucrurile.

Ciprian Ciucu are planuri mari pentru sportul din București

Totul pornește de la nivelul oamenilor care preferă să nu mai facă sport, nefiind nici condiții adecvate, de multe ori, pentru practicarea unui efort fizic. Ciprian Ciucu spune că în mandatul său ca primar al Sectorului 6 a lucrat la nivel de infrastructură și vrea să continue să facă acest lucru și din postura de primar al Bucureștiului.

„Eu am crescut în curtea școlii și era tare fain. Eram pe terenul de fotbal, de handbal, și am rămas cu o nostalgie. Îi văd pe cei mici că sunt tot timpul pe telefon. Am deschis curțile școlilor și am făcut terenuri de fotbal, baschet, handbal, la standarde de Sport Arena. Ele sunt deschise non-stop. Comunitatea are acces vara, când e vacanță, seara, după ce pleacă copiii acasă, duminica. Pot practic diferite sporturi. Am făcut noi terenuri de sport în parcurile pe care le-am făcut.

Am făcut primul mare parc după 1989, parcul Liniei, acolo se dă ora exactă în baschet în București. Plec de acasă, îmi iau tramvaiul, mă duc la baschet, băieții nu știu de multe ori că joacă cu primarul. Mai spune unu, altul, și dau cu cotul, vreau să nu știe, să joc pe bune. Am făcut o bază sportivă a unei școli, baza sportivă Cristina Neagu. Un primar ce face. Investește în sportul de masă. Poate să creeze competiții”, a spus Ciprian Ciucu la FANATIK EXCLUSIV.

Sală Polivalentă nouă în București, obiectivul lui Ciprian Ciucu

Ciucu dezvăluie că o prioritate pentru el ar fi și construcția unei noi Săli Polivalente, pe care bucureștenii o așteaptă de ani buni.

„Un primar general poate să facă mult mai mult. Să pună Bucureștiul pe harta sporturilor, campionate mondiale. Nu avem Sală Polivalentă. Trebuie neapărat să facem. Ne-a luat Clujul fața. Era un proiect MApN să facă Sala Polivalentă în sectorul 6, dar e puțin prea departe. Noi, la București, avem CSM București.

A fost încântată Cristina Neagu când a văzut baza care îi poartă numele. Sportivul meu preferat este Michael Jordan, evident că Maradona. Dintre români e Hagi, nu ai cum să nu-l iubești. Evident, Lăcătuș”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Bucureștiul nu are o Sală Polivalentă la nivel european

Sala Polivalentă din București, inaugurată în 1974, rămâne un reper al Capitalei, dar infrastructura veche și cerințele moderne au generat nevoi tot mai mari pentru un spațiu nou, mai spațios și mai performant. Autoritățile au avansat mai multe idei de modernizare sau construcție a unei noi săli, dar planurile au rămas în mare parte nefinalizate.

Voci din administrație au mers mai departe: primarul interimar Stelian Bujduveanu a sugerat recent construirea unei săli cu peste 50.000 de locuri, posibil amplasată pe terenul Casei Radio. Cu toate acestea, realitatea este că nu există în prezent un proiect concret și finanțabil, iar ultima propunere a fost de modernizare a sălii vechi, cu fonduri de aproximativ 12 milioane de euro, în locul construirii unei arene complet noi.

Planurile lui Ciucu pentru sportul românesc

