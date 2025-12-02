News

Ciprian Ciucu, mesaj după retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa pentru Primăria Capitalei. „Ne paște un val extremist în București”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, vine cu o reacție după ce Vlad Gheorghe a decis să se retragă din cursă în favoarea sa. Candidatul care reprezintă o amenințare pentru București
Codrina Menţel
02.12.2025 | 12:28
Ciprian Ciucu, candidatul din partea PNL pentru fotoliul de la Primăria Capitalei, a transmis un mesaj după ce Vlad Gheorghe a decis să se retragă în favoarea sa. Acesta îi mulțumește independentului și afirmă că există un alt candidat care reprezintă o amenințare pentru București, dat fiind faptul că a crescut în ultimele sondaje.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei și edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj în care îi mulțumește lui Vlad Gheorghe pentru gestul său de a se retrage și a-l susține pe data de 7 decembrie. Liberalul a afirmat că decizia a reprezentat „maturitate politică și responsabilitate față de oraș”.

„Vorbim despre direcția administrării Capitalei: profesională, necoruptă și orientată spre rezultate. Bucureștiul nu își permite un pas înapoi. Nu își permite improvizația. Eu și Vlad credem în adminstrație fără ideologie, fără corupție, fără pierdere de vreme în bătălii sterile.

Credem în valorile democrației, în reguli, în transparență și în profesionalism. Credem în continuitatea proiectelor mari, dar și în îmbunătățirea de zi cu zi a calității vieții bucureștenilor”, a declarat Ciprian Ciucu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Candidatul care reprezintă o amenințare pentru București

În viziunea lui Ciprian Ciucu, există un candidat care nu reprezintă numai o „amenințare electorală”, ci și „o sabie deasupra orașului”. Edilul o menționează pe Anca Alexandrescu și sublinază faptul că a crescut în ultimele sondaje.

„Pericolul creșterii în sondaje a candidatului extremist-populist Anca Alexandrescu este real și prezent. Nu este o simplă amenințare electorală, e o sabie deasupra orașului. Dacă nu suntem atenți, Bucureștiul riscă un efect de tip „turul 1 la prezidențiale”: radicalii urcă, iar cei moderați stau acasă”, se mai arată în postarea liberalului.

„Există un candidat care dezbină”

În mesajul său, Ciprian Ciucu face apel la „electoratul de dreapta” și susține că același lucru ar trebui făcut și de candidatul care apare în sondaje pe locul patru, și anume Cătălin Drulă (USR). Liberalul cere să i se alăture, așa cum a făcut Vlad Gheorghe, având în vedere poziția pe care o ocupă în clasament.

„Din păcate, există un candidat care, de la începutul campaniei, nu face altceva decât să dezbine – candidatul de pe locul 4. Matematic și politic, nu putem lăsa voturile să se irosească. Facem împreună un apel către electoratul de dreapta: nu e momentul pentru experimente sau pentru jocuri personale.

Nu e o glumă. Ne paște un val extremist în București și ani de proastă guvernare dacă nu acționăm responsabil. AUR poate prelua Capitala dacă nu există mobilizare serioasă. Candidatul PSD este pe locul 3 de mult timp. Candidatul USR a fost și este pe locul 4. Matematica e clară. Orice vot irosit acolo înseamnă un pas în plus pentru extremism”, a mai declarat Ciucu.

