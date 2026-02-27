News

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, despre sălile de jocuri de noroc: „Pot fi taxate şi aduc bani mulţi la buget, de ce să nu le folosești?!”

Primarul Bucureștiului are o abordare echilibrată în polemica "sălilor de jocuri" din orașele României. Ciprian Ciucu cere o dezbatere amplă cu toate părțile implicate înainte de a se lua măsuri cu iz populist.
Daniel Spătaru
27.02.2026 | 14:31
Ciprian Ciucu respinge măsurile politico-populiste şi, înainte de a se lua o decizie, cere o dezbatere amplă, cu toate părţile afectate Foto: colaj Fanatik
În Ordonanţa de Urgenţă care cuprinde reforma administraţiei, Guvernul a lăsat la mâna autorităţilor locale decizia privitoare la funcţionarea sălilor de jocuri de noroc. La nivelul Bucureştiului, primarul general Ciprian Ciucu îndeamnă la echilibru şi spune că este nevoie de o dezbatere amplă înainte de a se lua o decizie clară în legătură cu viitorul păcănelelor în Capitală.

Ciprian Ciucu despre sălile de jocuri: „Pot fi taxate și aduc bani la buget, de ce să nu le folosești?”

Ciprian Ciucu spune că subiectul păcănelelor va fi dezbătut în Consiliul General, iar la discuţie trebuie să participe toate părţile implicate, inclusiv reprezentanţii industriei jocurilor de noroc. Edilul admite că există orașe care ar putea dori eliminarea totală a acestor activități, dar anticipează că vor fi și destule localități turistice unde autoritățile ar putea opta pentru menținerea lor în anumite zone. În opinia sa, în Capitală este nevoie de o abordare raţională, care să valorifice potențialul economic al domeniului, fără decizii radicale.

„Eu nu mă arunc acum să vă zic care este soluția. Este o discuție pe care va trebui să o avem în Consiliul General cu toți cei afectați, inclusiv reprezentanți ai persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor practici”, a spus Ciprian Ciucu, care a adăugat că decizia trebuie să ţină seama şi de impactul bugetar pe care îl are. „Pot fi taxate și aduc bani la buget, de ce să nu le folosești?”, a explicat el.

Sălile de jocuri ar putea fi relocate în Centrul Vechi şi marile hoteluri

Primarul general al Capitalei nu s-a alăturat corului edililor care cer închiderea totală a sălilor de jocuri de noroc și susține că acestea pot fi reglementate astfel încât să aducă venituri la buget, fără a afecta consumatorii.

Una dintre variantele avansate de Ciucu este aceea că păcănelele ar putea fi relocate de la parterul blocurilor către zone precum marile hoteluri sau centrul orașului. Primarul general a oferit chiar şi un exemplu în acest sens: „Trebuie să vedem, poate vrem să le localizăm doar în Centrul Vechi, nu știu, poate zic o prostie, dar vă dau doar un exemplu teoretic. Plus că trebuie să fie o discuție și cu sectoarele. Trebuie să vedem și câți bani aduc la buget și care ar fi impactul financiar”, a mai afirmat primarul general.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
