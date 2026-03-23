Ciprian Ciucu, primarul fără buget, începe ofensiva de pe Magheru. „PSD trebuie să aibă grijă cum joacă”. Contrast total cu Nicușor Dan

Primarul Ciprian Ciucu a avut patru postări în zilele de sâmbătă și duminică din ultimul weekend. Prima a vizat lucrările din Parcul Cișmigiu, acolo unde angajații primăriei pregătesc reumplerea lacului artificial, plus alte trei postări, cu neregulile din centrul Capitalei. Într-una apare alături de primarul Sectorului 1, George Tuță (PNL), plus o armată de funcționari și iau la pas Bulevardul Magheru, Piața Lahovari și alte câteva străzi din zona centrală – iar primarul Ciprian Ciucu ia pe rând toate problemele identificate: mașini parcate aiurea, stâlpișori rupți, blocuri mâzgălite cu graffitti, etc.. Este o campanie pornită de primarul Ciucu de mai bine de trei săptămâni, una care pare să-i fi luat prin surprindere pe primarii de sector, unde niciunul nu îi este aliat.

Campania de imagine a primarului Ciprian Ciucu

Odată cu începutul anului, problemele de la Primăria Capitalei par să fi devenit realitate pentru Ciprian Ciucu. Acesta anunța că primăria nu mai are decât 5 milioane de lei în conturi și că fără ajutorul Guvernului va intra în incapacitate de plată. Cu un buget construit exclusiv pe subvențiile de miliarde către STB și Termoenergetica, primăria nu avea și nu va avea bani de proiecte de anvergură. Cu doar doi ani la dispoziție în actualul mandat, noul primar al Capitalei nu poate să nu se fi întrebat dacă mandatul său va fi unul de sacrificiu, la fel ca în cazul premierului Bolojan, principalul său aliat politic.

Prima măsură importantă pe care a încercat să o ia în calitate de primar a fost scumpirea biletelor la STB. Majorarea anunțată era importantă, de până la 60%, și ar fi adus câteva zeci de milioane de lei în plus la bugetul STB, una din pietrele de moară care atârnă greu la capitolul cheltuieli din bugetul Capitalei. Propunerea a fost imediat atacată de către Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, liderul PSD București și, cel mai probabil, candidat și la alegerile din 2028 pentru Primăria Capitalei.

„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare”, anunța Daniel Băluță, cel care la alegerile din 7 decembrie a terminat pe locul 3.

A urmat apoi atacul pe partea de termoficare, primarul PSD cerând bucureștenilor care nu au căldură în casă să nu-și mai plătească facturile, ceea ce, după cum a susținut primarul Ciucu, ar fi băgat CMTEB în faliment. Nu au fost doar declarații, ci și măsuri concrete. Proiectul lui Ciucu pentru majorarea tarifelor la STB, plus un control de audit la societate, au fost picate în Consiliul General de către consilierii PSD, AUR și PUSL. A urmat apoi un boicot de peste două luni, boicot ce a blocat propriu-zis activitatea CGMB.

Odată cu începutul lunii martie lucrurile s-au schimbat însă. Boicotul din Consiliul General a luat sfârșit, primarul Ciucu a obținut auditurile externe la STB și Termoenergetica, iar Sectorul 4 a primit dreptul de a administra 8 bulevarde principale până în anul 2040, acolo unde a făcut lucrări suplimentare fără acordul PMB și de unde încasează sume importante din parcări.

Victorii rapide și Teoria Ferestrelor Sparte

Odată cu deblocarea Consiliului General, acolo unde „dreapta” are o majoritate la limită, cu doar un vot în plus, primarul Ciprian Ciucu a pornit o puternică campanie de imagine. Au urmat întâlniri cu primarii de sector, mai puțin Sectorul 6, acolo unde nu se mai discută de organizarea unor noi alegeri, întâlniri pe care acesta a subliniat că nu le tratează în lumina luptelor politice (Ciucu nu are niciun aliat în niciunul din cele 5 sectoare, nici măcar George Tuță la Sectorul 1 nu-i este un apropiat în contextul luptelor din PNL).

Practic, prin aceste întâlniri, unde s-a discutat delegarea unor sarcini către primăriile de sector, primăriile cu bani, Ciprian Ciucu a lăsat impresia că el conduce, el coordonează activitatea la nivelul întregului oraș. Au urmat apoi mai multe postări în care acesta a luat la pas Capitala însoțit de o armată de funcționari pentru a identifica și găsi soluții mai degrabă la mici probleme de imagine: blocuri mâzgălite, spații verzi neîngrijite, afișe lipite peste tot, etc.. Este ceea ce în literatura de specialitate a devenit cunoscut drept Teoria Ferestrelor Sparte, – rezolvarea problemelor estetice și de curățenie dă un semnal imediat de reinstaurare a autorității. Este ceea ce poate face Ciucu în lipsa unui buget real de investiții.

„Situația e mult schimbată acum pentru că avem un Consiliul General mult mai divizat. Dacă înainte era mai ușor de făcut o majoritate de dreapta, pentru că USR cu PNL puteau face asta, acum majoritatea asta e la un vot. Consiliul e mult mai divizat și atunci trebuie să ai grijă, mai ales că la hotărârile care privesc patrimoniul îți trebuie două treimi. Deci trebuie să ai o relație bună cu tot Consiliul, pentru că altfel ești blocat.

Din punctul meu de vedere Ciuc acționează în acest moment corect pentru că nu are foarte mult spațiu de manevră, este închis din cauza bugetului, a datoriilor pe care le are Primăria, este închis și datorită spațiului politic mult mai mic de mișcare – și atunci are nevoie de o relație foarte bună și cu primarii de sector. Aceste relații ar trebuie să existe tot timpul pentru ca administrațiile să se completeze.

Ciucu a început bine pe chestiile astea mici de imagine, pentru că, real vorbind, nu poate face proiecte mari în acești doi ani. Iar uneori, chestiile mici dar vizibile pot să dea senzația că te miști și atunci se duce pe ce poate. Aceste chestii mici sunt bune pentru că arată că e un primar în acțiune, și dacă sunt și de impact, cu atât mai bine”, a declarat, pentru FANATIK, analistul politic Cristian Hrituc.

Luni dimineață, la ora 11.00, a avut loc o dezbatere organizată de primarul Ciucu pe tema graffitti-urilor din Capitală, dezbatere la care a participat ministrul culturii, primarul Tuță, plus arhitecți și alți specialiști în domeniu. „Mie îmi crapă obrazul de rușine când văd ce e pe Magheru când știu că pe acolo vin turiștii străini. Oare judecătorii nu văd ce e acolo?”, a spus acesta în cadrul dezbaterilor în care s-au căutat soluții pentru curățarea spațiului public de graffitti-uri (s-a pus accent pe tagg-uri și nu pe arta de stradă).

Rețeta de la Sectorul 6, aplicată la PMB

Pentru cine l-a urmărit pe , această campanie de comunicare nu reprezintă o surpriză. Ciucu a fost un primar activ atât în ceea ce privește comunicare, acolo unde posta zilnic și interacționa în comentarii cu locuitorii din Sectorul 6, și nici în ceea ce privește măsurile și proiectele urmărite. Și la Sectorul 6 au fost multe proiecte ce au vizat imaginea sectorului, dincolo de amenajarea unor bulevarde (Drumul Taberei) sau a unor spații verzi (Parcul Liniei).

„Asta a fost rețeta lui la Sectorul 6. Acum are vizibilitate mai mare chiar. Ciucu arată că e în teren, lucru pe care nu l-a arătat un primar general în ultimul timp, și arată că este în teren alături de primarii de sector, adică îi aduce la colaborare. La acest moment e tactica corectă. Ciucu e un politician care nu dă înapoi nici de la un război politic, și așa are un mandat foarte scurt”, a subliniat analistul Cristian Hrituc.

Să nu uităm că Ciprian Ciucu a obținut mandatul de primar în 2020, odată cu valul „reformist” ce aducea mai multe primării la USR. În Capitală el și Clotilde Armand au fost exemplele a două moduri de a face administrație locală: dacă la Sectorul 1 a existat un război politic continuu cu majoritatea PNL-PSD din Consiliul Local, la Sectorul 6 aceste conflicte au fost evitate prin compromisuri politice. Destinul politic al celor doi politicieni spune totul despre eficiența celor două strategii. , dar și cu fostul primar Nicușor Dan.

„E clar o schimbare în ceea ce privește dinamica. Ei sunt două personaje diferite din perspectiva modului de a fi, a tipului de manager. Ciucu este mult mai mult un om al acțiunii decât era primarul Nicușor Dan, și asta se vede inclusiv în comunicare. Până la urmă comunicarea proiectează o imagine, nu doar că oglindește activitatea, dar desenează portretul actualului primar, iar comunicarea lui Ciprian Ciucu cred că asta face acum. Avem un primar general mai dinamic, rămâne de văzut dacă acest profit ca aduce și rezultate mai bune.

Ciprian Ciucu, din acțiunile din ultimele săptămâni, pare să fie conștient de limitările sale, buget, majoritate, sensibilități politice, etc., și nu-mi pare că e dispus să joace o strategie polarizantă. Atât din faptul că-i aduce la masă pe primarii de sector, că a reușit să obțină un compromis cu PSD – vedem un primar care nu vrea să facă politică din războiul cu adversarii politici. Nu pare un Traian Băsescu în acest moment, poate și prin faptul că este conștient de limitările mandatului actual”, este de părere și consultantul politic Adrian Zăbavă.

PSD și lupta cu Ciucu la București

Dincolo de imaginea unui primar care se implică zilnic în probleme bucureștenilor, zilele trecute a menționat terenul din fața librăriei Cărturești, acuzând public că „un jmecher a pus mâna pe el”, pentru actualul primar lupta politică cu primarii de sector rămâne realitatea politică. E aproape imposibil pentru Daniel Băluță să nu candideze și la alegerile din 2028 ceea ce face dinamica dintre cei doi politicieni extrem de complicată pentru următorii doi ani: ambii trebuie să lase impresia că sunt cei mai buni administratori, sperând ca celălalt să eșueze în mandatul propriu. Asta înseamnă că în următorii doi ani vom mai vedea tensiuni și conflicte între cei doi.

„Daniel Bălută, dacă în campanie s-a poziționat extrem de birocratic și împăciuitor, un primar aflat în dialog cu toată lumea concentrat pe rezultate, acum vedem o repoziționare ce se transformă într-o opoziție mai virulentă și o politică mai populistă. Nu cred că l-am văzut prea des pe Daniel Băluță cu tricouri cu mesaje, așa cum s-a întâmplat în ultimele două săptămâni. E o schimbare clară de strategie și la el…

Deocamdată primarii de sector joacă după regulile trasate de primarul Capitalei. E clar că el face jocurile acum. E clar că întâlnirile se întâmplă la dorința lui, mersul în teren se întâmplă la dorința lui, coabitarea e dictată de el. Fără doar și poate, episoade precum boicotul din Consiliul General o să tot vedem și se vor mai întâmpla pe parcursul acestui mandat”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Pe de altă parte social-dem0crații nu se pot baza doar pe o strategie prin care să blocheze proiectele PMB. Așa cum au arătat alegerile din 2024, perioada în care scandalurile politice aduceau victorii decisive au apus de mult, Marcel Ciolacu se e acum la CJ Buzău, nu la Cotroceni, iar analiștii politici subliniază că poziția PSD în Capitală se va înrăutăți în anii următori. Până la urmă nici măcar mandatele de primar de sector nu sunt o garanție astăzi pentru social-democrați.

„Totul depinde cum joci. PSD în Capitală este în pragul colapsului. Ultimul vot am văzut candidatul PSD pe locul 3, deci și social-democrații trebuie să aibă grijă cum joacă, pentru că dacă stau doar pe scandal și numai pe blocat, ei nu câștigă. Ei trebuie totuși să arate ceva pentru ca primarii de sector să-și păstreze mandatele. În acest moment nu poți fi sigur că chiar și un primar ca Băluță își menține mandatul. Cred că și-au revizuit și ei puțin atitudinea politică”, a mai declarat politologul Cristian Hrituc, pentru FANATIK.