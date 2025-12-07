Ciprian Ciucu promite că va face din Poliția Locală o forță. Cum se vor face angajări și ce dotări vor avea agenții de stradă

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu are gânduri mari cu Poliția Locală, dorind să reformeze instituția după un model cu care se laudă de ceva vreme și municipalitatea din Oradea. Noul primar al Bucureștiului a expus, în broșura sa electorală, planul pe care vrea să îl aplice în mandatul său.

Ciprian Ciucu, plan îndrăzneț pentru Poliția Locală

Edilul din sectorul 6, ales primar duminică, 7 decembrie 2025, a vorbit, în campanie, despre nevoia de profesionalizare a Poliției Locale, dorind să se regândească modul de angajare a polițiștilor respectând standardele de la nivel european. Ciucu spune că e nevoie de o formare concentrată pe comunicare și intervenție eficientă în spațiul public în cazuri de încălcare a legii.

Unul dintre pilonii importanți este supravegherea video (mai multe camere în oraș): primarul își propune instalarea dispozitivelor în parcuri, intersecții, locuri de parcare și locuri de joacă. Camerele ar urma să fie monitorizate în timp real, iar acolo unde va fi nevoie vor fi trimise patrule pentru a preveni faptele antisociale.

Modelul liberalului ar putea fi aplicat și la Oradea

Despre sistemul Big Brother FANATIK a relatat de curând, city-managerul din Oradea având un plan identic cu cel pe care îl propune Ciucu la București. La Oradea, supravegherea locurilor publice se va face cu ajutorul inteligenței artificiale, lucru care i-a îngrijorat pe polițiști, care spun că măsura e destul de greu de pus în practică și că, indiferent de câtă treabă ar putea face AI, va fi nevoie în continuare de prezența umană pe teren.

„Când o mașină urcă pe trotuar, algoritmul care gestionează sistemul de supraveghere video va afișa automat imaginea pe unul dintre monitoarele de la dispeceratul Poliției Locale. Cu asta se termină munca softului și începe intervenția umană. Dispecerul analizează situația, salvează captura, întocmește procesul verbal și îl trimite acasă la șofer”, povestea Sebastian Lascu, , cu privire la proiectul de la Oradea din care pare să se fi inspirat Ciucu.

Ciucu vrea să le dea putere cetățenilor: sesizări pe aplicația municipiului București

Dincolo de supravegherea video, Ciucu vrea să pună la treabă Poliția Locală și pentru a pune ordine în haosul urban. Polițiștii vor fi puși să ”vâneze” șoferii care parchează ilegal, blocând trotuarele, dar și să combată comerțul stradal neautorizat și abandonul de deșeuri, în colaborare cu direcțiile de salubritate, spații verzi și mobilitate. Totodată, Ciucu își mai dorește ca polițiștii locali să fie mai apropiați de oameni, să nu fie văzuți ca pe dușmanii cetățenilor. De asemenea, cetățenii își vor putea exprima feedback-ul despre felul în care acționează polițiștii prin intermediul aplicației municipiului București, unde se vor putea face sesizări de către oricine. Evident, ele vor fi analizate cu atenție și se vor face verificări în funcție de nemulțumirile semnalate de oameni.

În programul „Bucureștiul, pus la punct” Ciprian Ciucu mai scrie că toți agenții de la Poliția Locală vor purta body-cam-uri pentru a preveni orice formă de abuz, iar instituția va fi dotată cu autospeciale electrice și echipamente IT moderne.

Ciprian Ciucu a fost ales primar al Bucureștiului, obținând peste 30% din voturi. Fostul primar al sectorului 6 s-a confruntat în singurul tur de la alegeri cu Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), (susținută de AUR) și (SENS), printre alții.