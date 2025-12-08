Ciprian Ciucu schimbă regulile în trafic: cum vrea noul primar general să fluidizeze Capitala. Nu mai vrea mașini ”parcate haotic”

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu vine la conducerea primăriei generale cu gândul de a rezolva problema traficului din Capitală. O provocare de care aproape toți primarii de după 1989 s-au lovit dar nici unul nu a reușit s-o ducă la final.

Ciprian Ciucu vrea ”un oraș al bicicliștilor și pietonilor”

În București se circulă tot mai prost iar parcările sunt supraaglomerate și dezorganizate. Un străin care ar veni în oraș cu mașina și ar dori să-și facă un abonament de parcare pe o perioadă determinată nu ar reuși niciodată să înțeleagă sistemul de culori adoptat de primăriile de sector și de PMB.

Mai mult, bucureștenii își petrec în trafic ore lungi pe zi, dar plătesc impozite tot mai mari iar siguranța pe șosea este tot mai scăzută.

În acest context, Ciprian Ciucu vrea să facă din București un ”oraș al pietonilor și bicicliștilor”, cu un transport în comun ”predictibil și prioritar”.

Bilet unic la metrou și transportul în comun de suprafață

”Vor fi create coridoare de transport public cu benzi dedicate pentru autobuze, troleibuze și tramvaie pe axe principale (de ex. Balta Albă – centru, Drumul Taberei – centru, Colentina – centru, etc) cu semaforizare prioritară”, spune Ciprian Ciucu în programul său pentru București.

promite un bilet unic și o aplicație unică pentru transportul în comun de suprafață, metrou, tren metropolitan, plus parcări de tip park&rde construite în afara Bucureștiului, pe principalele axe.

”Autostrăzile urbane”, promisiunea lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu va continua proiectul celor 13 drumuri radiale care ar trebui să scadă intensitatea traficului din centrul orașului. Acestea sunt gândite ca ”raze” care pornesc din Centura Capitalei (A0) și intră ordonat în oraș.

”Aceste drumuri trebuie să devină zone urbane civilizate, nu simple șosele de tranzit. Se ‘bulevardizează’ intrările în oraș. Legături reale cu transportul public trebuie executate de Primăria Municipiului București, astfel la capătul fiecărei radiale trebuie să existe stații STB reorganizate, Park&Ride, potențiale stații pentru trenul metropolitan”, mai arată Ciprian Ciucu.

Fără mașini parcate haotic. Ce trebuie să știe șoferii

Noul primar general promite că va ”elibera spațiul public de mașini parcate haotic”, însă și construirea unor spații amenajate unde bucureștenii să-și poată lăsa mașinile. El susține că va ridica parcări ”de dimensiuni mai mici, dar mai multe”, pentru că cele mari, precum cea de la Universitate, nu sunt atractive.

Poate cea mai interesantă propunere este cea referitoare la ”politica de parcări aplicată unitar, cu tarife preferențiale (mai scump în centru, mai ieftin în cartiere) și abonamente rezidențiale”.

Ciprian Ciucu nu spune clar dacă va ”negocia” cu sectoarele care și-au făcut ”preluarea” acestora către PMB. În schimb, el susține ”o aplicație unică pentru rezervare, plată și control, transparență în utilizarea locurilor și veniturilor din parcare”. Nu uită să specifice să amintească șoferilor că trebuie să fie disciplinați și să elibereze spațiile în zilele ”de curățenie”, după modelul deja implementat ân sectorul 6.

Cum vrea Ciprian Ciucu să reducă numărul de accidente din București

În fine, Ciprian Ciucu spune că va adopta pentru București principiile ”Vision Zero”, un proiect multinațional de siguranță rutieră, care să scadă numărul de decese sau vătămări grave în traficul rutier.

Acesta include suprailuminarea trecerilor de pietoni și supraînălțarea lor, după modelul sectorului6; instituirea de zone cu 30 km/h în jurul școlilor și grădinițelor; camere de supraveghere și radare fixe integrate în sistemul existent de supraveghere și un programe de educație rutieră în școli și campanii de conștientizare pentru șoferi.