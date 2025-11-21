Ciprian Ciucu, speriat de barajul cu Turcia, pentru calificarea la CM 2026. “Era mai bine cu Italia”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu a avut noroc la tragerile la sorți pentru semifinalele barajului Campionatului Mondial din 2026. Deși recunoaște că nu mai este un împătimit al fotbalului, așa cum era odată, Ciprian Ciucu nu s-a arătat deloc mulțumit de viitoarea adversară a „tricolorilor”.

Ce spune Ciprian Ciucu despre adversara României de la baraj. Primarul sectorului 6 ar fi preferat Italia

Așa cum a obișnuit, Horia Ivanovici i-a invitat în platoul FANATIK pe cei ce vor candida la Primaria Capitalei în scurt timp. Printre ei se numără și Ciprian Ciucu, actualul primar din sectorul 6 al Bucureștiului.

cei doi și-au rezervat puțin timp să vorbească și despre sportul românesc, iar Horia Ivanovici i-a cerut o părere lui Ciprian Ciucu despre tragerea la sorți de la barajul pentru Campionatul Mondial, unde România a picat cu Turcia:

„Am aflat și eu. Nu este bine… eu sunt mai mult cu baschetul, dar eu am fost mare amator de fotbal. Acum îmi place mai mult să joc, decât să mă uit. Am avut o mare dezamăgire în viața mea, în meciul dintre Steaua și Montpellier (n.r. – Dublă în Cupa Cupelor, câștigată de francezi cu 8-0 la general, în 1990/1991)

La ce echipă am înțeles că au turcii în ultimul timp, nu cred că este bine. Din ce am auzit cred că ar fi fost mai bine să picăm cu Italia”, a spus Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, la FANATIK EXCLUSIV.

Naționala Turciei, de cinci ori mai valoroasă decât cea a României

Deși recunoaște că nu urmărește fotbalul cu foarte mult interes, Ciprian Ciucu are dreptate. Turcia pare cel mai greu și cel mai în formă adversar pe care România l-ar fi putut întâlni. Deși multă lume se temea de Italia, Squadra Azzurra nu mai este nici pe departe ce era în urmă cu 2-3 decenii.

Chiar dacă fotbaliștii au cote uriașe, iar valoarea lotului se ridică la aproape 1 miliard de euro, Italia nu mai e o sperietoare, iar Norvegia s-a distrat contra naționalei peninsulare atât în turul preliminariilor, cât și în retur, scorul general fiind 7-1 pentru scandinavi.

Turcia, deși cu jucători cu o cotă mai mică (lotul valorează aproximativ 400 de milioane de euro, de cinci ori peste al României, care valorează 80 de milioane de euro), este mânată de o dorință ieșită din comun și împinsă de la spate de sute de mii de suporteri fanatici. Dacă partida de pe 26 martie se va juca la Istanbul, presiunea pusă pe „tricolori” va fi uriașă. Totuși, România lui „Il Luce” poate profita de disensiunile dintre suporterii echipelor principale din Istanbul,