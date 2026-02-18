Ciprian Ciucu trimite Poliția Locală să verifice cum a fost deszăpezită Capitala. „Se pare că au raportat mai multe utilaje decât au fost”

ADVERTISEMENT

Primăriile de sector au fost în alertă încă de marți, 17 februarie, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori. Astfel, edilii au anunțat că s-au pus pe treabă și au trimis echipe și utilaje de deszăpezire pe teren. Cu toate acestea, Ciprian Ciucu, primarul general, a constatat că problemele nu erau rezolvate, așa cum se raportase, și a trimis Poliția Locală pentru verificări. Cum a aflat că mijloacele de transport în comun erau încă blocate.

Ciprian Ciucu a trimis Poliția Locală pentru verificări

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că firmele de deszăpezire au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Acesta amintește că Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, ci doar sectoarele, iar PMB are rol doar de coordonare și monitorizare.

Inițial, PMB a transmis că primăriile de sector responsabile cu deszăpezirea din București au comunicat că au avut pe străzi, în total, 298 de utilaje, 1.750 de muncitori și că au folosit 8.400 de tone de material antiderapant. De asemenea, se anunțase că marile bulevarde și străzile principale sunt curate și că tramvaiele și troleibuzele și-au reluat programul normal. Din informațiile transmise de PMB, ultimele intervenții de deblocare a căii de rulare troleibuz au fost la ora 11.00.

Ulterior, Ciprian Ciucu a mai transmis că a trimis Poliția Locală va face verificări în acest sens, după ce, pe un grup de whatsapp, utilizatorii au reclamat realitatea din teren: și , deși PMB a anunțat că problemele au fost rezolvate.

„Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București continuă cercetările și, dacă se confirmă, vor trebui să fie amendați. Ce trebuie să știți e că principala responsabilitate a deszăpezirii o au primarii de sector. Și ei înșiși trebuie să facă controale, să verifice dacă operatorii de salubrizare au suficiente utilaje în bază.

E adevărat, STB a avut o problemă cu troleibuzele și tramvaiele, partea electrică, deoarece operatorii de salubrizare de la sectoare nu au eliberat suficient prima bandă, iar troleibuzele nu au avut acces la alimentare. Tramvaiele au avut probleme pentru că nu s-au deszăpezit corect intersecțiile. Din acest motiv m-am dus dimineață la Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, de aceea am chemat reprezentanții sectoarelor, tocmai pentru a-i pune pe salubriști împreună cu STB pentru a rezolva fiecare situație în parte. Acum se circulă în condiții de iarnă, dar lucrurile încep să intre în normal”, a anunțat Ciprian Ciucu.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că deszăpezirea se face etapizat

Miercuri, 18 februarie, Primăria Sectorului 1 anunța că, „în teren sunt, în medie, aproximativ 45 de utilaje ale operatorului și 240 de lucrători manuali pentru trotuare”, iar „traficul se eliberează etapizat”, deoarece utilajele ies periodic de pe traseu pentru realimentare cu material derapant sau pentru diverse defecțiuni, astfel că există fluctuații în ceea ce privește numărul utilajelor active în teren.

„De la începutul precipitațiilor s-a acționat continuu pentru degajarea carosabilului de zăpadă pe arterele principale, pentru asigurarea accesului la spitale și la capetele liniilor STB. Utilajele au fost nevoite să revină de câteva ori în fiecare zonă până la oprirea ninsorii deoarece zăpada continua să se depună. De precizat este faptul că normele legale stabilesc că deszăpezirea străzilor secundare se face în maxim 8 ore de la încetarea ninsorii. Mai mult, Sectorul 1 are peste 1.130 de străzi, care însumează 463 km de carosabil.

Numărul utilajelor aflate simultan în teren variază, deoarece unele ies periodic din traseu pentru realimentare cu material antiderapant sau pentru reparații urgente. Această rotație produce fluctuații constante în numărul de utilaje active în teren la un moment dat”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Sectorului 1.

Unii edili au ieșit pe teren

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a pozat cu lopata în mână, încă de dimineață. Acesta a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care arăta că muncește cot la cot cu oamenii pentru curățarea trotuarelor. „Mobilizare generală. Hai, zi cu spor să avem, trecem și de acest episod”, a scris edilul.

Și Ciprian Ciucu a ieșit din casă. La miez de noapte, acesta a făcut o postare pe Facebook, arătând că a ieșit pe teren. În același timp, el a anunțat că se va asigura că serviciile de deszăpezire lucrează.

De asemenea, și George Tuță, edilul Sectorului 1, a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a arătat că a ieșit pe teren la ora 5.30 de dimineață. Acesta a arătat utilajele de deszăpezire pregătite de intervenție, menționând faptul că 27 de echipaje ale Poliției Locale Sector 1 monitorizează activitatea operatorului.