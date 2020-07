Ciprian Damian, președintele care a devalizat Vasluiul, și-a aflat pedeapsa! Trebuie să plătească 12 milioane de lei

Ciprian Damian este unul dintre personajele sumbre ale fotbalului românesc, iar fostul președinte al Vasluiului și-a primit pedeapsa după ce a devalizat clubul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Curtea de Apel Iași a stabilit că acesta trebuie să plătească nu mai puțin de 12.000.000 de lei.

Ciprian Damina va fi executat silit pentru suma de 12.000.000 de lei, conform deciziei judecătorești.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Damian, fostul președinte al Vasluiului, și-a aflat pedeapsa

În ciuda faptului că Ciprian Damian a fost amendat cu 12.000.000 de lei, conform Vremea Nouă, fostul președinte al Vasluiului risca să primească o pedeapsă de trei ori mai mare.

Totuși, el a rămas doar cu 12 milioane de lei și va fi executat silit să le plătească, după șase ani de la dispariția clubului FC Vaslui.

ADVERTISEMENT

„În perioada 01.01.2011-22.10.2014, pârâtul Damian Ciprian Iulian și-a însușit fraudulos, cu intenție, din conturile debitoarei, suma de 10.950.245, iar prin Sentința civilã nr. 191/F/17, au fost anulate mai multe dispoziții de plată, având ca obiect transferul de bani în cuantum de 10.950.245 lei, fiind considerat transfer fraudulos în dauna creditorilor.

Importantă este și următoarea mențiune a acestora: „Judecătorul sindic reține că prin faptele stabilite în sarcina sa, pârâtul (n.red. Damian Ciprian) a determinat ajungerea debitoarei în stare de insolvență, încălcând obligatiile elementare instituite în sarcina oricărui administrator”, informează judecătorii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ar fi folosit banii în scopuri personale

Aceeași sursă citată scoate la iveală faptul că Ciprian Damian s-a folosit de banii clubului, pentru a-i folosi în scopuri personale, acesta achiziționându-și printre alte obiecte și un ceas în valoare de 22.000 de lei.

Totodată, el a oferit mai multe sume de bani și unor persoane care nu aveau legătură cu clubul, dar nici cu lumea fotbalului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Adrian Porumboiu, fostul patron al „galben-verzilor” a lansat un atac furibund la adresa lui Ciprian Damian în care spune despre acesta că este pedofil:

„El tot face acuzații la adresa mea, iar el este un pedofil. Am probe, nu pot să vă povestesc cu lux de amănunte. Dar sunt probe evident, indubitabile. El are tot felul de înregistrări cu mine, dar nu are nici o casetă în care pot fi implicat penal”.