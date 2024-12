Ardelenii au obținut o victorie importantă care i-a urcat pe primul loc, până la meciul U Cluj – UTA Arad. La finalul duelului cu Universitatea Craiova, Ciprian Deac a numit din ultimele 8 runde de campionat.

Ciprian Deac a numit secretul ardelenilor după Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-2. “La fotbal nu există bagheta magică”

După , Ciprian Deac susține că secretul ardelenilor pentru ultimele 8 rezultate pozitive din SuperLiga a constat în multă muncă, suferință și dăruire.

Căpitanul formației antrenate de lucrurile au început să se așeze la echipă și că au șanse să câștige un nou campionat sub bagheta magică a lui “Super Dan”.

“Ne-am dorit să ajungem pe primul loc. Se pare că am reușit. Am muncit mult pentru această victorie. Universitatea Craiova este o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Ne-au presat tot meciul, am reușit să marcăm foarte repede și apoi au venit peste noi. La acest lucru ne și așteptam.

Fotbalul înseamnă și suferință, nu doar spectacol. În seara asta ne-am propus să câștigăm și să venim pe prima poziție. E important pentru moralul nostru, pentru toată lumea, pentru club. Nu cred că e un mare secret ce am făcut.

Am tăcut și am muncit mai mult. La fotbal nu există bagheta magică, există doar muncă, suferință, dăruire. Doar așa poți să reușești. Acest grup a reușit acest lucru și am intrat pe un făgaș normal. Noi aveam fluctuații cu meciuri bune și mai puțin bune.

E bine că și apărarea a început să dea siguranță. Apărarea câștigă meciuri și campionatul. Trebuia să se marcheze mai devreme la primul gol. Am încercat o schemă, dar nu a reușit complet. O să mai încercăm. Nu a ieșit cum ne-am dorit, dar rezultatul a fost bun.

Va fi un meci special și o atmosferă frumoasă. Toată suflarea Clujului așteaptă acest meci. Nu țin minte să ne fi întâlnit cu U Cluj și să jucăm de pe primele două poziții. Va fi un derby, un meci frumos și cu o încărcătură foarte mare. Vom vedea ce echipă este mai bună și cine o să câștige”, a declarat Ciprian Deac după victoria CFR-ului cu Universitatea Craiova.

“Ne era dor de primul loc”

“Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Ne era dor de această poziție în clasament, primul loc. Sperăm să stăm acolo până la final. Am reușit să marcăm repede și am făcut un meci defensiv foarte bun. Au calitate de la mijloc în sus, dar noi am făcut un meci tactic bun. În ultimele minute au venit peste noi și am reușit să marcăm golul doi pe contraatac și s-a terminat.

Mă bucur că am atins această bornă de 250 de meciuri pentru CFR Cluj în SuperLiga. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, familiei mele, colegilor mei, tuturor. Este o bornă minunată pentru mine și mă bucur că am fost sănătos și că am putut să fiu pe teren să fac ceea ce îmi place.

Sper să continui tot așa, să adun cât mai multe meciuri și să îmi ajut echipa să câștigăm cât mai multe trofee, pentru că sunt cele mai frumoase. Mai avem multe de pus la punct. Primordial este play-off-ul și apoi ne gândim la celelalte obiective.

Cu toții așteptăm meciul cu U Cluj. Sper că de această dată se ne bucurăm noi. Am suferit la meciul tur când am pierdut, deși am făcut un meci foarte bun. Până la meciul cu U Cluj mai avem un alt meci în cupă. Cupa este un obiectiv în acest sezon și vrem să luăm cele trei puncte acolo. Și să fim pregătiți pentru meciul cu Universitatea Cluj”, a spus Alexandru Păun la flash-interviu.