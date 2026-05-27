Ciprian Deac a răbufnit la adresa lui Pancu după ce și-a încheiat cariera! Ce i-a reproșat antrenorului plecat cu scandal de la CFR Cluj

Marginalizat odată cu sosirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a lui CFR Cluj, Ciprian Deac a dat dovadă de profesionalism și nu a comentat nimic. Însă, după încheierea sezonului a ținut să-i fac un reproș antrenorului.

Reproșul pe care Ciprian Deac i l-a făcut lui Daniel Pancu

În iarnă, Daniel Pancu a hotărât că nu se mai bazează pe serviciile lui Ciprian Deac și nu l-a inclus pe veteranul CFR-ului în lotul pentru cantonamentul din Spania. Situația a fost îndelung comentată, iar fotbalistul îi reproșează acum tehnicianului că nu a venit să-i spună în față despre decizia luată.

”Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă. După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuție cu antrenorul, într-o seară l-am sunat și l-am întrebat ce s-a întâmplat.

Nu eram deranjat de faptul că m-a lăsat acasă, mai tare eram deranjat de faptul că putea să vină să mă tragă deoparte, să mă cheme în birou și să zică: ‘Ciprian, uită-te în ochii mei, nu vreau să te iau în cantonament din anumite motive’.

Dar el nici nu mi-a transmis și i-a lăsat pe cei de la club să-mi spună. Și lucrul ăsta m-a durut pentru că eu cu el am jucat, aveam o relație bună…Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare: că nu mi-a spus față în față. Am clarificat la telefon anumite lucruri. Nu-i port pică, ură, ne-am înțeles și acum pe final foarte bine”, a declarat Deac, la .

Ce a simțit în ultimele 6 luni ca jucător la CFR Cluj

Folosit extrem de puțin în a doua parte a sezonului, uneori intrând pe teren în minutele de prelungire, Ciprian Deac nu a simțit niciodată umilință și a precizat că tot timpul și-a dorit să dea totul pentru clubul unde a avut cele mai mari succese.

”Foarte mulți prieteni, foarte mulți colegi, efectiv colegii îmi spuneau: Cipri, dacă eram în locul tău… De multe ori am intrat după minutul 90, a fost un meci în care cred că nici n-am atins mingea… Pentru multă lume părea așa ca și un fel de umilință.

În mintea mea, și cred cu tărie asta, și așa ar trebui să gândească orice jucător, eu n-am intrat nici pentru Daniel Pancu, nici pentru domnul Mureșan, nici pentru domnul Neluțu Varga. Eu am intrat pentru club, pentru fotbal, pentru că respect meseria asta.

Nu contează cât, dacă era să intru pentru o secundă, o secundă intram. Am intrat pentru club și pentru iubirea față de CFR, clubul care mi-a dat multe, și pentru suporteri și respectul pe care mi l-au arătat. Lucrurile astea m-au făcut să merg înainte, pentru că puteam de multe ori să refuz”, a mai spus Deac.

Ciprian Deac, aclamat în Gruia la retragere

Înainte de ultima etapă a play-off-ului SuperLigii, Ciprian Deac a anunțat printre lacrimi în mediul online că pe care și-a dedicat-o în cea mai mare parte clubului CFR Cluj.

Deac a fost omagiat așa cum se cuvine la partida cu FC Argeș, iar . Pe ecranul stadionului au curs imagini din cariera mijlocașului, totul pe fundalul aplauzelor fanilor.

Cu ochii în lacrimi, Ciprian Deac a ținut să le mulțumească tuturor pentru sprijinul acordat în decursul acestor ani, iar apoi, în uralele spectatorilor, a făcut turul stadionului împreună cu soția și cele două fete.