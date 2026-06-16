Ciprian Deac a semnat noul contract la 29 de zile după ce s-a retras din fotbal

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(40 de ani) va continua în familia CFR Cluj.

Ciprian Deac, noul vicepreședinte al lui CFR Cluj

Ciprian Deac va fi vicepreședinte la CFR Cluj și va fi unul dintre oamenii care va superviza activitatea echipei din Gruia. Este un semn de apreciere pe care clubul lui Neluțu Varga i-l arată fotbalistului cu 13 trofee în tricoul „feroviarilor”. Ardelenii au făcut marele anunț în cursul zilei de marți, 16 iunie 2026.

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„CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, legenda clubului nostru, Ciprian Deac, preia funcția de vicepreședinte al CFR Cluj! După o carieră de excepție în tricoul vișiniu și numeroase performanțe obținute împreună, Deac începe un nou capitol în cadrul clubului pe care l-a reprezentat cu mândrie, devotament și profesionalism timp de atâția ani.

Cunoscut pentru seriozitatea, implicarea și mentalitatea sa de învingător, Ciprian Deac va continua să contribuie la dezvoltarea clubului și a academiei, bazându-se pe aceleași valori. Cipri, ne bucurăm că rămâi parte din familia CFR Cluj și îți dorim mult succes în noul tău rol!”, a anunțat CFR Cluj, pe Facebook.

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Care a fost ultimul meci din cariera lui Deac

Ciprian Deac, care a împlinit în februarie 40 de ani, a jucat doar 12 meciuri pentru CFR Cluj în sezonul 2025-2026. Ultimul meci din cariera mijlocașului a fost partida din ultima etapă a play-off-ului, remiza cu FC Argeș, scor 1-1. „Vă mulțumesc din suflet că mi-ați îndeplinit visul, să fie un stadion plin. Vă mulțumesc din suflet pentru că m-am simțit cel mai iubit și apreciat jucător. Nu pot decât să mă bucur. Vă mulțumesc pentru suportul necondiționat oferit pe parcursul carierei. Sunt mândru că fac parte din familia CFR-ului. Vă iubesc și o să rămân aici cu sufletul deschis.

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Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor din club. Știu că munca nu se vede, dar ne-ați protejat și ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști adevărați. Mulțumesc și colegilor, fără ei nu aș fi putut să am o astfel de carieră”, a transmis Deac, după retragere.

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