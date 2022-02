Ciprian Deac, debusolat, deși a marcat golul victoriei în CFR Cluj – Rapid 2-1: „Nu-mi explic ce se întâmplă”

CFR Cluj e lider în Casa Pariurilor Liga 1. , după ce a învins-o pe Rapid cu 2-1, iar rivala la titlu a făcut 1-1 la Mioveni.

Repriza a doua a meciului cu giuleștenii a fost un iad pentru ardeleni, care au avut un noroc fantastic. Fotbaliștii lui Mihai Iosif au dominat autoritar și au egalat prin Junior Morais, dar norocul a fost de partea ardelenilor. Ciprian Deac a marcat golul victoriei.

Ciprian Deac se teme pentru CFR Cluj: „Ceva nu e bine”

După derby-ul cu Rapid, veteranul lui CFR Cluj a ajuns la șapte reușite și șase pase decisive în actuala ediție de Liga 1. Mijlocașul în vârstă de 36 de ani se teme însă că echipa sa ar putea pierde titlul din cauza prestațiilor modeste, ca cea contra alb-vișiniilor.

„Nu știu ce se întâmplă, dar ceva nu e bine, asta e clar. Eu zic că e prea devreme să vorbim de puncte, de avansul față de FCSB, hai să se termine campionatul regulat. Vom vedea care va fi avansul nostru atunci, dacă va fi unul.

Vom vedea, în play-off va începe alt campionat, suntem conștienți de acest lucru. Punctele se vor înjumătăți și dintr-un meci-două putem fi ajunși.

Nu e prima dată când a doua repriză o începem modest. De pregătiți, suntem pregătiți. Nu știu, nu-mi explic ce se întâmplă. La experiența noastră ar trebui să dăm și golul 2 și să avem parte de liniște.

În această seară chiar a fost o atmosferă superbă, echipa Rapid are niște suporteri minunați care merg peste tot cu ea. Chiar m-am simțit bine, pentru că peste tot unde m-am uitat am văzut doar alb-vișiniu”, a declarat Ciprian Deac, după CFR Cluj – Rapid 2-1.

În etapa cu numărul 28 din Casa Pariurilor Liga 1, CFR Cluj va avea un nou complicat. Pe 26 februarie, de la ora 17:30, ardelenii au meci cu Sepsi OSK, la Sf. Gheorghe.

Dan Petrescu, negru de supărare după victoria împotriva Rapidului

Ciprian Deac a fost astfel în asentiment cu Dan Petrescu. La finalul partidei, , despre care a spus că au fost penibili.

„Până la urmă sunt șase puncte foarte importante. Ne-a trebuit victoria din etapa trecută ca să ne dezlănțuim. Sper să ne ajute și victoria aceasta și să legăm cât mai multe. Punctele astea nu contează foarte mult, pentru că se înjumătățesc, dar totul se va decide la final. Până atunci trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri.

Soarta meciului se putea schimba. Așa s-a nimerit. Mă bucur că am ajutat echipa și că am câștigat. Poate ne citesc adversarii mai bine, nu știu. Bine că am câștigat. Nu a fost greu cu suporterii rapidiști în spate, încep să mă obișnuiesc. Îmi place foarte mult. Le mulțumim suporterilor că au venit într-un număr atât de mare”, a declarat și Otto Hindrich la finalul derby-ului din Gruia.