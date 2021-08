Ciprian Deac, discurs sincer după CFR – FCSB 4-1: „A fost haos”

Rămași fără antrenor principal, după demiterea lui Marius Șumudică, CFR Cluj s-a mobilizat și . Imediat după fluierul final al meciului disputat pe o ploaie torențial, Ciprian Deac a pus acest rezultat pe seama forței grupului, fără să ascundă faptul că în sânul echipei se instaurase haosul.

„Noi, jucătorii mai experimentați, am încercat să strângem rândurile. Este păcat să dăm cu piciorul la ce am făcut în ultimii patru ani”, a dezvăluit mijlocașul de 35 de ani, felicitându-și, totodată, colegii pentru atitudinea arătată în teren.

După 7 etape, campioana este singura echipă care acumulează 21 de puncte din tot atâtea posibile și își consolidează, pe cale de consecință, statutul de lider al Ligii 1, în vreme ce principala contracandidată la titlu continuă, în ciuda , forma slabă din ultima perioadă.

Ciprian Deac, sincer după victoria la scor cu FCSB

„Au fost câteva zile foarte grele. A fost puțin haos, dar e bine că noi – jucătorii – ne-am adunat. Știam ce spirit și ce mentalitate avem, iar acest lucru s-a văzut în această seară.

Nimeni nu se gândea la un scor așa mare, dar credeam că putem câștiga. Știam că dacă vom fi concentrați vom obține cele trei puncte. Diferența a fost foarte mare.

S-au adunat foarte multe meciuri, acum avem parte de o mică vacanță. În play-off va fi alt campionat. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost, ne pare rău de tot ce s-a întâmplat.

Viața merge înainte, fotbalul merge înainte, orice antrenor este binevenit aici. Avem un grup serios, muncim foarte mult și orice antrenor va veni, va putea lucra foarte ușor cu noi.”, a declarat Ciprian Deac pentru ,

Alibec îl regretă pe Marius Șumudică: „Îmi pare rău că s-a întâmplat așa”

Prezent la rândul său la flash-interviu, Denis Alibec s-a arătat încântat de victoria categorică obținută în fața rivalei, dar nu a uitat nici de Marius Șumudică, antrenorul pentru care a acceptat să revină în fotbalul românesc.

„Ne-am strâns cu toții, am spus să dăm totul pe teren, pentru că noi avem cel mai mult de pierdut și asta am făcut. Am jucat unul pentru celălalt și am văzut lucrul acesta. Sunt jucători cu experiență aici, au luat patru campionate la rând, e normal să știe ce au de făcut în teren.

Unul dintre motivele pentru care am venit aici a fost Marius Șumudică. Îmi pare rău că s-a terminat așa, dar asta e viața de antrenor. Dacă nu ai rezultate, pleci. Important e că am câștigat, suntem încă pe primul loc și cu oricine va veni sigur vom face treabă bună.

M-am înțeles foarte bine cu Dan Petrescu la Kaiseri – o săptămână, cât am stat, pentru că m-am accidentat – dar echipa nu câștiga patru campionate la rând dacă nu era antrenor bun”, a spus atacantul adus din Turcia, sub formă de împrumut.

Cristi Moldovan recunoaște: „M-am consultat cu Dan Petrescu”

Deși jucătorii au refuzat să comenteze informația conform căreia , Cristi Moldovan – care în acte figurează drept antrenor cu portarii – a dezvăluit rolul „Bursucului” în pregătirea acestui meci.

„A fost foarte complicat să ne pregătim pentru acest meci și să pregătim această partidă. Când am văzut condițiile meteo, a fost incredibil, părea că totul e împotriva noastră.

Ne-a ieșit, băieții au fost minunați, incredibili, niște caractere incredibile. Luați-le lor, interviu, nu mie, cu ei trebuie să vorbiți. M-am consultat cu Dan Petrescu, m-am consultat cu altă lume, cu prieteni, ne-am ajutat cu toți cei care au putut să ne dea un sfat”, a explicat tehnicianul la flash-interviu.