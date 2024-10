Ciprian Deac, explicații după ce a aruncat pe jos cu banderola de căpitan la FC Argeș – CFR Cluj 2-2: ”Am lăsat-o mai apăsat”

Ardelenii au făcut un joc modest la Mioveni în fața formației din Liga 2 și , în prima etapă a Cupei României Betano, continuând seria de rezultate nesatisfăcătoare.

Reacția lui Ciprian Deac după FC Argeș – CFR Cluj 2-2

În minutul 66 a partidei FC Argeș – CFR Cluj 2-2, la scorul de 2-1 pentru feroviari, Dan Petrescu a decis schimbarea lui Ciprian Deac și a lui Adi Păun în speranța că va reuși să păstreze avantajul minim până la final.

Nemulțumit de jocul prestat și de faptul că a fost înlocuit, Deac a aruncat pe jos banderola de căpitan în timp ce părăsea terenul. La final a explicat că i-a aruncat-o lui Păun, fără să știe că și acesta urma să fie schimbat, deși imaginile arată cu totul altceva.

”Am fost nervos pe mine. Am văzut că vine Păun spre mine, nu am știut că e și el schimbat și i-am lăsat-o așa mai apăsat. Nu am cum să fiu supărat pe Mister că mă schimbă, din moment ce nu am jucat bine.

E o mândrie să port banderola la CFR, nu am de ce să fiu supărat că m-a schimbat. Respect prea mult clubul. E o mândrie să fiu căpitanul CFR-ului. Și dacă mă schimbă în minutul 1 mă duc să îi strâng mâna. E un antrenor bun, unul care a făcut multe pentru CFR”, a declarat Deac.

Cupa României, obiectiv pentru CFR Cluj

Cel mai experimentat jucător al celor de la CFR Cluj a recunoscut că echipa nu traversează o perioadă prea bună, dar se bazează pe faptul că valoarea ridicată a jucătorilor va ajuta la ieșirea din pasa neagră.

”E clar că nu traversăm cea mai bună perioadă, trebuie să ieșim cât mai repede. Cu o victorie în campionat ești sus, cu o înfrângere ieși din primele 6. Așa e și aici. Se mobilizează foarte bine. Astfel de jocuri cu echipe de Liga 2 se echilibrează pentru că ei își doresc foarte mult, este meciul vieții pentru ei.

E clar că nu suntem cei mai fericiți. Presiunea e mare, dar dacă vom lega 2-3 victorii vom fi acolo sus. Moralul va fi altul. Din punctul meu de vedere, avem o echipă foarte bună, cu jucători valoroși. Ne dorim foarte mult Cupa, duce într-o competiție europeană. Toate echipele tratează foarte serios Cupa României, va fi foarte strâns”, a spus Ciprian Deac.

Păun vorbește despre o criză la CFR Cluj

La rândul său, Adi Păun a avut aceeași variantă cu privire la banderola de căpitan aruncată pe teren de Ciprian Deac și consideră că CFR Cluj traversează o perioadă de criză, în ciuda faptului că .

”Obiectivul este cupa și campionatul. Tratăm serios această competiție, dar, din păcate, în meciul de azi am obținut doar un egal. Am avut un început de partidă slab, ei au început mai motivați, deși și noi ne-am propus să intrăm bine.

Ne-au dat gol, dar ne-am revenit și am întors până la pauză. La cabine ne-am propus să marcăm și al treilea gol. Putem spune că este o criză pentru că nu legăm victorii, avem nevoie de puncte. Sunt demult la echipă și am mai trecut prin situații de acest gen. Tot noi trebuie să ridicăm echipa.

El (n.r. – Deac) mi-a dat banderola mie, că a crezut că eu rămân pe teren. Un jucător ca Ciprian nu ar face lucrul acesta să arunce banderola. Eu așa am văzut. Am recuperat-o și i-am dat-o lui Djokovic”, a afirmat Păun.