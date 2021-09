Ciprian Deac, explicații pentru eliminarea din Cupa României: ”Nu a fost omogenitate”

prin golul de excepție reușit de Lyes Houri și continuă drumul de apărare a trofeului.

Întâlnirea din Bănie a fost una modestă, cele două formații oferind un într-un stadion neverosimil de gol pentru un asrfel de duel.

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac, dezamăgit după eliminarea din Cupa României

Căpitanul formației CFR Cluj, Ciprian Deac, a dezvăluit că ardelenii aveau Cupa ca obiectiv, în ciuda faptului că antrenorul Dan Petrescu a decis ca majoritatea titularilor să nu facă deplasarea la Craiova.

”Am încercat să întoarcem rezultatul până în ultimul minut. Ne-am dorit, dar se pare că suntem eliminaţi mereu din primul tur. Tot timpul când joci împotriva campioanei dai 110% şi asta simţim la fiecare meci.

ADVERTISEMENT

Preferam să câştige UTA şi să meargă mai departe. Se vor motiva mult mai bine după acest eşec şi vom avea un meci greu la Arad. În această seară am avut o echipă nouă, nu a fost omogenitate, mulţi colegi au jucat pentru prima dată împreună.

Dar nu avem nicio scuză. Când îmbraci tricoul CFR-ului trebuie să dai tot chiar dacă joci 1, 10 sau 100 de jocuri. Eu prefer să câştig, nu mă interesează cum. Când se trage linie, vreau să fim pe primul loc. Cupa era un obiectiv, dar ne rămâne Conference League şi campionatul”, a declarat Deac la emisiunea .

Screciu, probleme medicale după derby-ul din Cupă

De partea cealaltă, Vladimir Screciu este fericit pentru calificarea Craiovei în optimi și a dezvăluit că nu se simte prea bine și vede în ceață după ce a dat cu capul de gazon după un duel aerian.

ADVERTISEMENT

”A fost un meci greu. Am jucat împotriva campioanei. Suntem fericiţi că am câştigat. Am căzut destul de rău, pe mână. Am dat şi cu capul de gazon. Am văzut în ceaţă 20-30 de minute şi acum la fel. Dar mi-a dat doctorul ceva şi este mai ok.

Probabil s-a văzut contactul că a fost foarte rău. Eu m-am simţit bine după. Mă bucur că am fost căpitan la Universitatea Craiova, sper să nu fie ultima oară. Asta depinde numai de mine. Mă bucur că are încredere în mine antrenorul.

Ne dorim foarte mult să câştigăm meciuri. După acest succes, urmează meciul cu Dinamo, ne vom mobiliza foarte bine şi sper să nu mai avem ghinion. Vreau să avem victorii pe bandă rulantă. După meciul cu Dinamo luăm în calcul şi meciul cu FC U. Suntem mai mult o familie cu Reghecampf. Ne-a unit mai mult”, a spus Screciu.

ADVERTISEMENT

, datorită şutului care a decis partida în minutul 63. A fost oricum destul de activ pe parcursul partidei.